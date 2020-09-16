Глава стартапа Deepdee и сооснователь фонда BYSOL Ярослав Лихачевский заявил, что продолжит инициативу по поддержке белорусских силовиков, которые решат уволиться из-за несогласия с репрессивной политикой президента Александра Лукашенко. Ранее такую поддержку увольняющимся силовикам оказывал сооснователь стартапа PandaDoc Микита Микадо, но он принял решение свернуть деятельность после ареста коллег.

"Я восхищаюсь смелостью Mikita Mikado, - написал Ярослав Лихачевский в Facebook. - Когда Лукашенко руками силовиков развязал на улицах страны войну против белорусского народа, Микита сделал самое важное и самое сложное - первый шаг. Он сделал шаг навстречу, шаг к диалогу между между белорусами в форме и их гражданскими братьями и сестрами. Этот шаг позволил тысячам сотрудников силовых ведомств избежать совершения преступлений и перейти на сторону народа. И это был один из самых сильных ударов по системе. Ожидаемо, система ударила в ответ. Нелепо, неуклюже, игнорируя любую мораль, здравый смысл и закон. Но ударила подло и больно".

По словам Лихачевского, Микита обязательно "оправится от удара и поднимется", так как он "настоящий боец".

"А сейчас я считаю своим долгом подхватить флаг, поднятый Микитой, и продолжать работу с силовиками. Формат тот же. Теперь можете писать напрямую мне и обращаться в наш Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation", - добавил Ярослав Лихачевский.

По его словам, "своими нападками на Микиту и PandaDoc Minsk уходящая власть невероятно сплотила белорусское бизнес-сообщество". "Его дело готовы продолжать десятки владельцев и руководителей компаний. Мы не остановимся, пока в стране не прекратится насилие.

Мы не остановимся, пока на сторону народа не перейдет последний силовик, а все, кто совершили преступления не будут осуждены. Мы не остановимся, пока страну не вернут тому, кому она принадлежит - белорусскому народу!" - заключил бизнесмен.

Силовики, решившие уволиться из белорусских правоохранительных органов, остро нуждаются в помощи. Для работы в гражданской сфере им может не хватить квалификации. К тому же большинству молодых силовиков придется выплачивать огромную компенсацию государству, отмечает The Bell.

Проект Protect Belarus был создан Микитой Микадо в ответ на жесткий разгон протестов после президентских выборов 9 августа. В рамках этой инициативы милиционерам, решившим завершить карьеру, предлагали юридическую и финансовую помощь, оплату курсов переквалификации, включая курсы IT. За это время проект получил более 6 тысяч сообщений и около 600 заявок. По итогам обработки половины из них было одобрено 50 выплат, 26 из них уже получены.

Власть на это отреагировала арестами и другими формами репрессий. "Эта инициатива, видно, была настолько успешной, что по моему бизнесу ударили таким образом - задержали четверых сотрудников, заблокировали счета компании", - сказал Микита Микадо.

Под арестом находятся главный бухгалтер PandaDoc Юлия Шардыко, директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и директор по HR Владислав Михолап. 11 сентября всем четверым было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники PandaDoc, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российских рублей) из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Фигурантам грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, пишет Telegraf.by.

Сам Микита Микадо находится в Сан-Франциско, где расположен головной офис PandaDoc. Он отметил, что его арестованные коллеги не имели никакого отношения к проекту поддержки бывших силовиков и не особенно интересовались политикой и протестами. Арест сотрудников и блокировку счетов предприниматель считает попыткой давления на него лично.

"Это ни в чем не повинные люди. Всё, что я делал, делал исключительно от себя. И то, что я делал, не нарушает закон. Я помогал начать новую жизнь людям, которые отказались участвовать в терроре, отказались бить", - объяснил Микадо. По его мнению, преследование его коллег и ситуация в Белоруссии в целом отразится на IT-индустрии и экономике страны. До сих пор IT-сектор оставался в Белоруссии одним из самых перспективных и быстрорастущих, однако после выборов и последовавших событий ряд компаний начали вывозить сотрудников из страны и задумываться о переезде.

По данным опроса соцсети для поиска деловых контактов LinkedIn, минимум 12 белорусских IT-компаний после выборов находятся в процессе полного переезда, 59 - частичного. Еще 112 компаний признали, что начали искать возможности для переезда.

Микадо также находится в процессе релокации белорусского офиса PandaDoc в другую страну. При этом из-за блокировки счетов он не может выплатить сотрудникам зарплаты.