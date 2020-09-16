Внучки президента Белоруссии Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из лицея БГУ, где ранее обучались. Как пишет Tut.by, дочь Дмитрия Лукашенко Анастасия училась на гуманитарном профиле и в прошлом учебном году стала вице-мисс лицея.

В этом году среди поступивших в лицей была и Дарья Лукашенко. Она, как и старшая сестра, выбрала для себя гуманитарный профиль. На момент регистрации на экзамен конкурс составлял 9 человек на место, проходной балл равнялся 151 из 200. Однако в этом учебном году сестры Лукашенко посещали занятия лишь в течение недели, а потом забрали документы.

Анастасия рассказала, что к поступлению в лицей она готовилась целый год, много занималась самостоятельно, а также ходила на вечерние подготовительные курсы. Учеба ей очень нравилась: как говорила девушка, ей было сложно назвать хотя бы один предмет, "который бы в лицее преподавали неинтересно". Однако о причинах ухода из лицея БГУ она не сообщила, как и о том, где они с сестрой теперь будут учиться.

Ранее документы из лицея БГУ забрал младший сын Лукашенко Николай: он выдержал большой конкурс и был зачислен на биологический профиль, но в лицее так и не появился. Где он теперь учится, официально неизвестно.

Студенты БГУ участвуют в акциях протеста против результатов выборов в Белоруссии. Одна из них состоялась в первый учебный день 1 сентября, в ней, помимо студентов БГУ, участвовали студенты Белорусского национального технического университета (БНТУ) и Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Проректор БГУ Иван Янушевич, у которого спросили, будут ли отчислять студентов, которые выходят на мирные акции, допустил такую возможность и не смог гарантировать, что во время мирных протестов студентов БГУ не задержат.

1 сентября были задержаны десятки человек, которые пытались прорвать милицейские оцепления в ряде районов. Сообщалось о стычках с ОМОНом и жестких задержаниях, в частности, на проспекте Независимости и возле здания того же лицея БГУ.