PandaDoc Микита Микадо

PandaDoc

Сооснователь IT-компании PandaDoc Микита Микадо после ареста четырех сотрудников решил прекратить проект помощи силовикам, которые откажутся от избиений протестующих и перейдут на сторону народа. "Я подозревал, что есть опасность для меня лично. Есть опасность для моего бизнеса. Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности", - сказал Микадо в интервью BBC - первом своем публичном выступлении после задержаний.

Проект Protect Belarus был создан в ответ на жесткий разгон протестов после президентских выборов 9 августа. Милиционерам предлагали юридическую и финансовую помощь, оплату курсов переквалификации, включая курсы IT. За это время проект получил более 6 тысяч сообщений и около 600 заявок. По итогам обработки половины из них было одобрено 50 выплат, 26 из них уже получены.

"Эта инициатива, видно, была настолько успешной, что по моему бизнесу ударили таким образом - задержали четверых сотрудников, заблокировали счета компании", - сказал Микадо. Сам бизнесмен находится в Сан-Франциско, где расположен головной офис PandaDoc. Представительства компании также есть в Минске и Санкт-Петербурге.

Он отметил, что его арестованные коллеги не имели никакого отношения к проекту поддержки бывших силовиков и не особенно интересовались политикой и протестами. Арест сотрудников и блокировку счетов предприниматель считает попыткой давления на него лично.

"Это ни в чем не повинные люди. Всё, что я делал, делал исключительно от себя. И то, что я делал, не нарушает закон. Я помогал начать новую жизнь людям, которые отказались участвовать в терроре, отказались бить", - объяснил Микадо. По его мнению, преследование его коллег и ситуация в Белоруссии в целом отразится на IT-индустрии и экономике страны. До сих пор IT-сектор оставался в Белоруссии одним из самых перспективных и быстрорастущих, однако после выборов и последовавших событий ряд компаний начали вывозить сотрудников из страны и задумываться о переезде.

По данным опроса соцсети для поиска деловых контактов LinkedIn, минимум 12 белорусских IT-компаний после выборов находятся в процессе полного переезда, 59 - частичного. Еще 112 компаний признали, что начали искать возможности для переезда, пишет "Настоящее время".

Микадо также находится в процессе релокации белорусского офиса PandaDoc в другую страну. При этом из-за блокировки счетов он не может выплатить сотрудникам зарплаты.

Под арестом находятся главный бухгалтер PandaDoc Юлия Шардыко, директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и директор по HR Владислав Михолап. 11 сентября всем четверым было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники PandaDoc, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российских рублей) из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.

На государственном телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет, в котором утверждается, что PandaDoc якобы причастна к финансированию женских маршей протеста в стране. В качестве "доказательства" приводятся сведения о том, что в ноябре 2019 года к Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса компании и попросил оказать финансовую помощь Центру по продвижению прав женщин. В сюжете госканала подчеркивалось, что сотрудники минского филиала PandaDoc оказались "втянуты в грязную политическую игру с финансированием протестов из-за личных амбиций руководителей США". Адвокат PandaDoc Антон Гашинский отметил, что компания занимается благотворительностью и поддержкой разных сообществ, в том числе и Центра по продвижению прав женщин.