Пригожин отправлял в "Шарите" 1 млн рублей на лечение Навального

Пресс-служба Правительства России Берлинская клиника "Шарите" вернула прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину 1 миллион рублей, которые он отправил на лечение оппозиционера Алексея Навального

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Берлинская клиника "Шарите" вернула прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину 1 миллион рублей, которые он отправил на лечение оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба его компании "Конкорд", отвечая на запрос редактора немецкого новостного портала T-Online.

Деньги были отправлены в клинику 7 сентября, следует из ответа "Конкорда", опубликованного в соцсети "ВКонтакте". В компании предположили, что транш вернули либо из-за того, что Пригожин находится под санкциями, либо потому, что в случае получения денег клиника должна будет отчитаться бизнесмену.

"Подробности отравления и лечения Навального Charité не хочет раскрывать перед Евгением Викторовичем", - заявили в пресс-службе, добавив, что Пригожин - "единственный человек, который, по публичным данным, отправил деньги на лечение Навального".

Znak.com напоминает, что 31 августа судебные приставы списали со счета оппозиционера чуть больше 107 тысяч рублей в счет взыскания задолженности перед Пригожиным. Эту сумму бизнесмен перевел на счет клиники Charité, а 7 сентября направил туда еще один денежный транш в размере 1 млн рублей. В "Конкорде" заявили, что клиника "отчиталась за предыдущие потраченные средства, и этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального до выздоровления". "Пусть лечат [Навального] до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен", - заявил Пригожин.

В конце августа бизнесмен, которого называют "поваром Путина", владельцем "фабрики троллей" и спонсором ЧВК Вагнера, выкупил у комбината питания "Московский школьник" долг Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и самого ФБК в размере 88 млн рублей, который образовался в результате судебного разбирательства по делу о клевете.

"Конкорд" по поручению Пригожина выплатил комбинату 87,6 млн рублей, после чего право требования этой суммы с Навального, Соболь и ФБК перешло к бизнесмену. Пригожин заявил, что "намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей". Навальный на тот момент находился в коме в клинике "Шарите".

88 млн рублей - сумма компенсации, которую Арбитражный суд назначил для возмещения убытков "Московскому школьнику" из-за сорвавшегося контракта с ООО "Социальное питание "Центр". Эта компания отказалась работать с "Московским школьником" после расследования ФБК о некачественном питании в детских садах. СМИ связывают и это ООО, и "Московский школьник" с Пригожиным. Сам он это отрицает.

В конце августа Любовь Соболь сообщила, что все ее счета ушли в минус после того, как судебные приставы заблокировали на них 34 миллиона рублей по иску "Московского школьника" и по искам из-за летних акций протеста 2019 года, которые уже были погашены. Также приставы заблокировали 30,3 млн рублей на счетах ФБК, которые тоже не содержали этой суммы.