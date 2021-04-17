Алексей Навальный

АГН "Москва" В письме говорится, что покровская исправительная колония, в которой находится Навальный, считается одно из самых строгих в России. У оппозиционера наблюдаются клинические признаки тяжелого неврологического расстройства, приводящего к постоянной боли в спине, потери чувствительности ног и рук

УФСИН России по Владимирской области

Более 70 мировых знаменитостей подписали открытое письмо в Le Monde к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить Алексею Навальному в колонии квалифицированную медицинскую помощь.

"Мы обращаемся к вам, господин президент, с просьбой немедленно предоставить Навальному компетентную медицинскую консультацию и лечение, в которых он срочно нуждается и на которые он имеет право, как и любой гражданин России", - говорится в письме. Путин, как избранный глава государства и гарант закона, должен обеспечить соблюдение этого права.

В письме говорится, что покровская исправительная колония, в которой находится Навальный, считается одно из самых строгих в России. У оппозиционера наблюдаются клинические признаки тяжелого неврологического расстройства, приводящего к постоянной боли в спине, потери чувствительности ног и рук. Также у него сильный кашель и высокая температура.

В письме отмечается, что Навальный просил, чтобы его обследовал и лечил выбранный им врач, что является правом любого гражданина России. После отклонения этой просьбы он объявил голодовку в знак протеста.

Письмо подписали режиссер Джей Джей Абрамс, лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Джон Максвелл Кутзее, Луиза Глюк, Герта Мюллер и Орхан Памук, писатели Джоан Роулинг, Майкл Каннингем, Нил Гейман, Марк Леви, Амели Нотомб, Салман Рушди, Патрик Зюскинд, Том Стоппард, Майкл Ондатже, актеры Бенедикт Камбербэтч, Алан Камминг, Дэвид Духовны, Рэйф Файнс, Стивен Фрай, Джуд Лоу, Иэн Маккелен, Билл Найи, Ванесса Редгрейв, Кристин Скотт Томас, участник группы АВВА Бьорн Ульвеус и фронтмен группы Radiohead Том Йорк.