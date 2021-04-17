В Великобритании прошла церемония прощания с супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет
Фото: The Royal Family / Twitter
В Великобритании прошла церемония прощания с супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет Похороны прошли в Виндзорском замке в кругу близких родственников покойного и при участии более 730 военнослужащих
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В Великобритании прошла церемония прощания с супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет
Фото: The Royal Family / Twitter
 
 
 
Похороны прошли в Виндзорском замке в кругу близких родственников покойного и при участии более 730 военнослужащих
Фото: The Royal Family / Twitter
 
 
 
Королева Елизавета II и принц Филлипп, 16 июня 2012 года
Фото: Carfax2 / Wikimedia Commons

В Великобритании прошла церемония прощания с супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны прошли в Виндзорском замке в кругу близких родственников покойного и при участии более 730 военнослужащих, сообщает ВВС.

Похороны принца Филиппа были церемониальными, как похороны королевы-матери Елизаветы, принцессы Дианы и бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Гроб с телом принца Филиппа перевезли для отпевания из частной часовни Виндзорского замка в часовню Святого Георгия в кузове специально модифицированного автомобиля Land Rover Defender. Герцог при жизни участвовал в подготовке машины к собственным похоронам.

На гробе лежали морская фуражка принца-консорта и офицерская сабля, подаренная ему королем Георгом VI. За гробом шли четверо детей Филиппа - принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард и принцесса Анна, старшие внуки Уильям и Гарри, сын принцессы Анны Питер Филлипс, второй муж принцессы Анны вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс, племянник королевы Дэвид Армстронг-Джонс, граф Сноудон и высокопоставленные придворные. Самые младшие правнуки на похоронах отсутствовали.

В связи с ограничениями по коронавирусу похороны прошли скромно по королевским меркам, что, впрочем, отвечало желанию самого принца Филиппа. Букингемский дворец сообщал, что Елизавете II пришлось принять "нелегкое решение", сократив число гостей с запланированных 800 до 30, но в список попали представители всех ветвей семьи принца Филиппа.

Ранее планировалось, что Елизавета II прибудет в часовню отдельно от других родственников, но незадолго до церемонии стало известно, что она примет участие в процессии в своем автомобиле. Похоронная церемония в часовне началась после минуты молчания по всей стране в 15:00 по британскому времени (17:00 по Москве).

На отпевании принца Филиппа присутствовали только члены королевской семьи и личный секретарь герцога. Все остальные участники похоронной процессии остались снаружи. Отпевание провели декан Виндзора и архиепископ Кентерберийский. По желанию самого принца Филиппа полагающиеся в таких случаях проповеди читать не стали.

Королева сидела в часовне одна вдалеке от прочих родственников. На службе, среди прочих, присутствовали супруга принца Чарльза Камилла, жена принца Уильяма Кейт, а также графиня Маунтбеттен Бирманская, дружившая с принцем Филиппом. Беременная супруга принца Гарри Меган осталась в США и, по словам ее пресс-секретаря, наблюдала за церемонией из своего дома в Калифорнии.

После службы гроб с телом принца Филиппа похоронили в королевском склепе. После церемонии королева Елизавета II села в автомобиль и уехала в апартаменты в Виндзорском замке. Члены королевской семьи, их персонал и особые военные подразделения, выполняющие церемониальные обязанности, продолжат соблюдать траур еще две недели после похорон.





В связи с коронавирусными ограничениями Букингемский дворец просил публику не собираться у Виндзорского замка и других королевских резиденций, однако к стенам замка пришло немало людей. Не обошлось без инцидентов: когда толпа начала аплодировать после минуты молчания в память о Филиппе, на дорогу выбежала полуголая женщина с криками: "Спасите планету". Прежде чем ее задержали, она успела запрыгнуть на статую королевы Виктории, пишет Daily Express.