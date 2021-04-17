ВСЕ ФОТО В Великобритании прошла церемония прощания с супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет

Фото: The Royal Family / Twitter Похороны прошли в Виндзорском замке в кругу близких родственников покойного и при участии более 730 военнослужащих

Фото: The Royal Family / Twitter Королева Елизавета II и принц Филлипп, 16 июня 2012 года

Фото: Carfax2 / Wikimedia Commons

В Великобритании прошла церемония прощания с супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны прошли в Виндзорском замке в кругу близких родственников покойного и при участии более 730 военнослужащих, сообщает ВВС.

Похороны принца Филиппа были церемониальными, как похороны королевы-матери Елизаветы, принцессы Дианы и бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Гроб с телом принца Филиппа перевезли для отпевания из частной часовни Виндзорского замка в часовню Святого Георгия в кузове специально модифицированного автомобиля Land Rover Defender. Герцог при жизни участвовал в подготовке машины к собственным похоронам.

На гробе лежали морская фуражка принца-консорта и офицерская сабля, подаренная ему королем Георгом VI. За гробом шли четверо детей Филиппа - принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард и принцесса Анна, старшие внуки Уильям и Гарри, сын принцессы Анны Питер Филлипс, второй муж принцессы Анны вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс, племянник королевы Дэвид Армстронг-Джонс, граф Сноудон и высокопоставленные придворные. Самые младшие правнуки на похоронах отсутствовали.

В связи с ограничениями по коронавирусу похороны прошли скромно по королевским меркам, что, впрочем, отвечало желанию самого принца Филиппа. Букингемский дворец сообщал, что Елизавете II пришлось принять "нелегкое решение", сократив число гостей с запланированных 800 до 30, но в список попали представители всех ветвей семьи принца Филиппа.

Ранее планировалось, что Елизавета II прибудет в часовню отдельно от других родственников, но незадолго до церемонии стало известно, что она примет участие в процессии в своем автомобиле. Похоронная церемония в часовне началась после минуты молчания по всей стране в 15:00 по британскому времени (17:00 по Москве).

На отпевании принца Филиппа присутствовали только члены королевской семьи и личный секретарь герцога. Все остальные участники похоронной процессии остались снаружи. Отпевание провели декан Виндзора и архиепископ Кентерберийский. По желанию самого принца Филиппа полагающиеся в таких случаях проповеди читать не стали.

Королева сидела в часовне одна вдалеке от прочих родственников. На службе, среди прочих, присутствовали супруга принца Чарльза Камилла, жена принца Уильяма Кейт, а также графиня Маунтбеттен Бирманская, дружившая с принцем Филиппом. Беременная супруга принца Гарри Меган осталась в США и, по словам ее пресс-секретаря, наблюдала за церемонией из своего дома в Калифорнии.

После службы гроб с телом принца Филиппа похоронили в королевском склепе. После церемонии королева Елизавета II села в автомобиль и уехала в апартаменты в Виндзорском замке. Члены королевской семьи, их персонал и особые военные подразделения, выполняющие церемониальные обязанности, продолжат соблюдать траур еще две недели после похорон.

Queen Elizabeth II and other members of the Royal Family, including Prince Charles, Prince Edward, Prince Andrew and Princess Anne, joined a procession on Saturday at Windsor Castle ahead of the funeral for Prince Philip. pic.twitter.com/7AY0Z6TqQB — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) April 17, 2021

More than 730 members of the armed forces are taking part in Prince Philip's ceremonial funeralhttps://t.co/fB0ocysQTG pic.twitter.com/2BpNMhcslU — BBC News (UK) (@BBCNews) April 17, 2021

A minute's silence was held ahead of Prince Philip's funeral at St George's Chapel, Windsor

https://t.co/UpV6n1fk5f pic.twitter.com/g0yUBMeaD4 — BBC News (UK) (@BBCNews) April 17, 2021

Queen Elizabeth II takes her seat alone in St. George's Chapel during the funeral of Prince Philip, the man who had been by her side for 73 years.



? Yui Mok / Pool via AP pic.twitter.com/QhciyoYPPN — NBC News (@NBCNews) April 17, 2021

В связи с коронавирусными ограничениями Букингемский дворец просил публику не собираться у Виндзорского замка и других королевских резиденций, однако к стенам замка пришло немало людей. Не обошлось без инцидентов: когда толпа начала аплодировать после минуты молчания в память о Филиппе, на дорогу выбежала полуголая женщина с криками: "Спасите планету". Прежде чем ее задержали, она успела запрыгнуть на статую королевы Виктории, пишет Daily Express.