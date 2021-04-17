ФСБ России отчиталась о задержании совместно с КГБ Белоруссии заговорщиков, якобы планировавших военный переворот в Белоруссии 9 мая и физическое устранение президента республики Александра Лукашенко

Grigorenko / DepositPhotos Александр Лукашенко

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ФСБ России отчиталась о задержании совместно с КГБ Белоруссии заговорщиков, якобы планировавших военный переворот в Белоруссии 9 мая и физическое устранение президента республики Александра Лукашенко. В сообщении спецслужбы, которое приводит РИА "Новости" говорится, что задержанные - политолог и бывший глава пресс-службы Лукашенко Александр Федута, а также адвокат Юрий Зенкович, имеющий гражданство США и Белоруссии.

Ранее на этой неделе белорусские независимые СМИ сообщали о пропаже обоих, позже выяснилось, что они находятся в СИЗО КГБ в Минске. ФСБ утверждает, что Федута и Зенкович планировали военного переворот в Белоруссии "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов".

"По информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из мессенджеров Зенкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС республики", - говорится в сообщении.

По версии ФСБ, Зенкович провел в США и Польше "консультации", после чего приехал в Москву и встретился с генералами в кабинете одного из столичных ресторанов. Заговорщики заявили генералам, что "для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства" Белоруссии.

Они якобы подробно изложили план военного переворота, включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в Минске лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Также, как утверждает ФСБ, готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур, а активную фазу должны были начать "некие вооруженные формирования".

Согласно сообщению силовиков, конечной целью являлось изменение конституционного строя Белоруссии с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", - заявили в ФСБ.

В отношении Зенковича и Федуты расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РБ (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что план заговорщиков носил кодовое название "Тишина", а сами события были запланированы на "июнь-июль", передает БелТА.

"Главным организатором переворота" в эфире назвали Юрия Зенковича. Федуту, по словам главы КГБ, "кто-то знает как литературоведа, политолога и доктора гуманитарных наук, но за этими масками скрывался один из организаторов. Это он разрабатывал деятельно силовой сценарий".

Сам Лукашенко заявил журналистам, что покушение готовилось не только на него, но и на его сыновей. "В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали", - сказал президент.

По его словам, силовики выявили причастность к подготовке заговора иностранных спецслужб: "Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал..." Лукашенко объяснил, что подозреваемых задержали в Москве, потому что они "побоялись" ехать в Минск "после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали". Также президент уточнил, что среди задержанных - лидер старейшей оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" Александр Костусев.

Лукашенко добавил, что просьба оказать содействие в задержании подозреваемых была направлена непосредственно президенту России Владимиру Путину и главе ФСБ Александру Бортникову. "Не дай Бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому! Не дай Бог, не только к моим, но и вашим! Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется", - пригрозил Лукашенко.