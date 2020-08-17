Великобритания не признала официальные итоги президентских выборов в Белоруссии

belchonock / DepositPhotos Об этом заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб, слова которого опубликованы на сайте британского МИД

Foreign & Commonwealth Office

Великобритания не признала официальные итоги президентских выборов в Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб, слова которого опубликованы на сайте британского МИД.

"Весь мир с ужасом взирал на насилие, с которым белорусские власти подавляли мирные протесты после фальсифицированных президентских выборов. Великобритания не признает их результаты", - говорится в заявлении МИД. Ведомство призвало к срочному независимому расследованию обстоятельств выборов и "чудовищных репрессий, которые за ними последовали", по линии ОБСЕ. Сообщается, что Великобритания "намерена работать с зарубежными партнерами" для введения санкций против причастных к репрессиям и проведению выборов, а также для привлечения их к ответственности.

11 августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что анализ отношений ЕС с Белоруссией после президентских выборов может привести к мерам против тех, кто фальсифицировал результаты голосования и применял насилие. Он подчеркнул, что сами выборы "не были ни свободными, ни справедливыми", а после них власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, "подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось".

Боррель отметил, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ, и призвал руководство Белоруссии "начать подлинный и всеобъемлющий диалог с более широкими кругами общества, чтобы избежать дальнейшего насилия". 14 августа в ЕС заявили, что не признают результаты выборов в Белоруссии.

С отдельным заявлением выступили министры иностранных дел стран так называемого Люблинского треугольника - Польши, Литвы и Украины. В нем содержится призыв к диалогу между властями Белоруссии и гражданским обществом и выражается готовность стать посредниками при организации такого диалога. Об этом же заявили главы Латвии и Эстонии.

МИД Белоруссии заявил, что страны ЕС оценивают ситуацию в стране "даже без попытки объективно разобраться и реально оценить" ее, а в Минске "готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа".

Госсекретарь США Майк Помпео призвал белорусские власти воздержаться от применения силы против протестующих и освободить незаконно задержанных. Он также заявил, что выборы не были честными. Главный демократ в комитете американского сената по иностранным делам Роберт Менендес пригрозил, что ЕС и США введут санкции против Лукашенко, если в Белоруссии не прекратится "нападение на демократию".