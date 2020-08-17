

TUT.BY. Политика / YouTube Утром в понедельник Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором выразила готовность стать национальным лидером, чтобы "страна успокоилась, вошла в нормальный ритм"

Страна для жизни / YouTube

Белорусская оппозиция опубликовала в понедельник предварительный состав Координационного совета по передаче власти. Его представила на странице в Facebook доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

"К нам уже обратились сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов. (...) Основной состав координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ", - написала Ковалькова.

Первое заседание координационного совета (в имеющемся на момент заседания составе) состоится в ближайшие дни, сообщила она.

На данный момент в списке значатся 36 человек. Среди них - лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии. По свидетельству Ковальковой, список не окончательный и будет еще расширяться.

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"Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп", - уточнила Ковалькова.

Об идее создания координационного совета для трансфера власти в Белоруссии стало известно несколько дней назад. В объединенном штабе отмечали, что член координационного совета должен пользоваться "большим уважением в обществе" и "готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".

14 августа находящаяся в Литве Тихановская, в частности, объявила о создании Координационного совета.

"С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти, - заявила она в видеообращении. - В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан".

На следующий день юрист объединенного штаба Тихановской Максим Знак сообщил о том, что оппозиция приступает к формированию Координационного совета для трансфера власти в стране. "Мы начали прием заявок с целью включить в состав совета наиболее уважаемых в Белоруссии людей, - сказал он. - Поступило уже более 100 таких заявлений. За выходные дни предложения будут обработаны, и в понедельник мы планируем принять коллегиальное решение".

По его словам, совет не ставит перед собой политических целей. "Мы только обсуждаем создание безопасных условий для трансфера власти, хотим наметить процесс того, что белорусское общество хочет. Оно это показало".

Совет будет представлять собой расширенную рабочую группу "наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти".

Утром в понедельник Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором выразила готовность стать национальным лидером, чтобы "страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", - сказала Тихановская.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборам за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%. По данным ЦИК, Андрей Дмитриев набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Общая явка составила 84,28%.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.