В Европарламенте отказались признавать результаты выборов в Белоруссии и назвали Лукашенко персоной нон грата

artjazz / DepositPhotos Александр Лукашенко

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Лидеры ведущих партий Европарламента не признают результаты выборов в Белоруссии и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. Об этом говорится в совместном заявлении партий Европарламента, опубликованном на сайте парламента.

"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что депутаты ЕП "решительно осуждают аресты и ужасающие акты насилия и пыток, совершенные против мирных демонстрантов", и призывают к полному расследованию этих преступлений. "Мы решительно осуждаем подавление интернета и СМИ, запугивание журналистов с целью прекращения потока информации о ситуации в стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех задержанных и политических заключенных, которые были задержаны до и во время избирательной кампании", - говорится в заявлении.

Кроме того, евродепутаты поддержали решение ЕС о введении индивидуальных санкций против "лиц, ответственных за насилие и фальсификацию президентских выборов". Одновременно с этим они предлагают усилить помощь белорусскому гражданскому обществу и немедленно прекратить финансовую поддержки правительства Белоруссии и контролируемых государством проектов. Также предлагается возобновить целевые программы помощи ЕС для репрессированных людей в Белоруссии и их семей.

Депутаты Европарламента выразили сожаление в связи с тем, что власти Белоруссии отказали в доступе в страну двум членам Европарламента, "которые в частном порядке направлялись в Минск для оказания поддержки белорусскому народу". "Мы предлагаем ЕС назначить специального представителя по Белоруссии, чтобы поддержать процесс мирного перехода власти в соответствии с волей белорусского народа", - добавили в Европарламенте.

Также депутаты призвали ЕС поддержать мирный переход власти и вступить в диалог с белорусской оппозицией и гражданским обществом с целью запуска нового избирательного процесса под наблюдением новой избирательной комиссии-органа, которому могут доверять все стороны". России при этом следует воздерживаться от любого вмешательства в Белоруссию после выборов, а институтам и государствам ЕС предлагается "бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении".

Среди подписавших заявление - Европейская народная партия, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, политическая группа "Обновляя Европу", "Зеленые - Европейский свободный альянс" и Европейские консерваторы и реформисты.

Ранее о непризнании результатов выборов заявили в МИД Великобритании. Ведомство призвало к срочному независимому расследованию выборов и "чудовищных репрессий, которые за ними последовали", по линии ОБСЕ. Сообщается, что Великобритания "намерена работать с зарубежными партнерами" для введения санкций против причастных к репрессиям и проведению выборов, а также для привлечения их к ответственности.

11 августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что анализ отношений ЕС с Белоруссией после президентских выборов может привести к мерам против тех, кто фальсифицировал результаты голосования и применял насилие. Он подчеркнул, что сами выборы "не были ни свободными, ни справедливыми", а после них власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, "подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось".

Боррель отметил, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ, и призвал руководство Белоруссии "начать подлинный и всеобъемлющий диалог с более широкими кругами общества, чтобы избежать дальнейшего насилия". 14 августа в ЕС заявили, что не признают результаты выборов в Белоруссии.

С отдельным заявлением выступили министры иностранных дел стран так называемого Люблинского треугольника - Польши, Литвы и Украины. В нем содержится призыв к диалогу между властями Белоруссии и гражданским обществом и выражается готовность стать посредниками при организации такого диалога. Об этом же заявили главы Латвии и Эстонии.

МИД Белоруссии заявил, что страны ЕС оценивают ситуацию в стране "даже без попытки объективно разобраться и реально оценить" ее, а в Минске "готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа". Однако пока этого не произошло.