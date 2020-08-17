Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей

Фото с сайта президента Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей

Фото с сайта президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства, но только после принятия новой Конституции.

"Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко в понедельник. Фрагмент его выступления показал телеканал "Беларусь 24". Президента также цитирует "Интерфакс".

Ранее в понедельник Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, где заявил, что выборы в республике прошли "по цивильному", а 80% голосов, которые он получил по официальным данным ЦИК, не были сфальсифицированы.

Там же он заявил, что не поддастся давлению и не станет проводить новые выборы президента. "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов. - Прим. "Интерфакса") не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все, - добавил президент. - Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Президент также подчеркнул, что намерен защищать действующую Конституцию. По его словам, сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции Белоруссии, которые предусматривают перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - сказал Лукашенко.

Все выступление главы государства сопровождалось недовольным гулом, криками "Уходи" и "Позор".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно заявлению Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов, получив больше 80% голосов. Оппозиция обвинила чиновников в фальсификации результатов голосования. В итоге в стране начались массовые протесты.

Для подавления уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Один человек погиб в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести и о них ничего не известно.С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.