Посол Украины в Минске Игорь Кизим отозван для консультаций в связи с тем, что после передачи России "боевиков" ЧВК Вагнера, выдачи которых добивался и Киев, в украино-белорусских отношениях возникла "новая реальность". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска. Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба МИД Украины.

По словам Кулебы, передача России задержанных в июле под Минском "вагнеровцев", среди которых, по украинским данным, были и те, кто воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, подорвала доверие между Киевом и Минском и нанесла тяжелый удар по двусторонним отношениям. Министр также напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял украинцев в причастности к организации массовых беспорядков в своей стране и говорил о возможной помощи со стороны России в деле урегулирования ситуации.

После этого Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах по отношению к Белоруссии.

"Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и для региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - заявил Кулеба.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями силовых ведомств и главами региональных администраций из-за обострения ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба главы государства. В пресс-релизе отмечается, что собравшиеся обсудили не только внутриполитическую ситуацию в соседней стране, но и внешние факторы, которые могли бы повлиять на происходящее. Рассмотрены различные сценарии, включая варианты эскалации с переходом в "конфликт гибридного типа". "Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации, - добавили в офисе украинского президента. - По итогам встречи были сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения".

Днем 14 августа Зеленский призвал белорусские власти прекратить насилие и незаконные задержания митингующих. Он также подчеркнул, что от этого страдают украинцы, находящиеся на территории страны.

29 июля, за 11 дней до назначенных на 9 августа президентских выборов в Белоруссии, государственное информагентство "БелТА" сообщило, что в стране задержаны 33 "наемника ЧВК". 30 июля Следственный комитет Белоруссии добавил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Лукашенко тогда назвал случившееся "чрезвычайным происшествием", передает РБК.

В свою очередь, Киев обратился к властям Белоруссии с просьбой выдать задержанных, которых на Украине обвиняют в причастности к террористической деятельности. Переговоры по этому вопросу с Лукашенко провел президент Украины Владимир Зеленский, а офис генерального прокурора направил в Минск официальный запрос о выдаче.

Однако уже 14 августа 32 из 33 задержанных (кроме одного человека с белорусским гражданством) были вывезены в Россию. Зеленский назвал решение белорусских властей "несправедливым".

К середине августа, на фоне мощной волны протестов, участники которых добиваются отстранения Лукашенко от власти, белорусский президент резко сменил политический курс в отношении России: восточный сосед, по его словам, перестал представлять основную угрозу и, наоборот, готов помочь Минску в случае дестабилизации обстановки.

15 августа Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску "при первом запросе" в случае внешних военных угроз. Ранее он сказал, что участвующих в акциях протеста белорусов используют как пушечное мясо те, кто "понаехал" в страну извне, но не только с востока, а и с запада. "Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - заявил Лукашенко.