ВСЕ ФОТО Лукашенко под крики рабочих МЗКТ "Уходи!" заявил, что других выборов не будет, "пока вы меня не убьете"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Анонсируя свой визит, глава государства заявил, что ответит на вопросы, "волнующие трудовые коллективы"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь После выступления в цеху Лукашенко все-таки вышел к рабочим на улицу. Он попросил поставить аудиозапись некого разговора между двумя мужчинами. О чем шла речь, из нее непонятно, но, судя по отдельным различимым фразам, обсуждаются протесты на предприятиях

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как и планировал, посетил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), рабочие которого присоединились к забастовке, требуя отправить Лукашенко в отставку и прекратить насилие по отношению к протестующим. Анонсируя свой визит, глава государства заявил, что ответит на вопросы, "волнующие трудовые коллективы".

Лукашенко прибыл на завод на вертолете, вместе с ним был его младший сын Николай. Часть рабочих собрали на площадке на территории завода, но президент сначала встретился с группой людей в цеху. Журналисты президентского пула, цитируя Лукашенко, не сообщали, задавали ли рабочие вопросы и какая была атмосфера на мероприятии, отмечает агентство Sputnik Беларусь.

Как сообщает государственное агентство БелТА, Лукашенко доложили, что "в целом заводы работают". "Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят", - отреагировал президент. Он заявил, что "150-200" бастующих человек "погоду не делают", и дал понять рабочим, что только благодаря ему многие из них имеют работу.

"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - цитирует Лукашенко госагентство. Он заявил протестующим рабочим, что там, куда они "ринулись, другие законы": "Чтобы потом не было больно". "Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты", - добавил он.

После выступления в цеху Лукашенко все-таки вышел к рабочим на улицу. Он попросил поставить аудиозапись некого разговора между двумя мужчинами. О чем шла речь, из нее непонятно, но, судя по отдельным различимым фразам, обсуждаются протесты на предприятиях. Один из участников беседы говорит, что "всех не уволят". После этого рабочие начали скандировать Лукашенко: "Уходи!"

Президент в ответ сказал: "Спасибо. Отвечаю на этот вопрос. Если хотите, можете еще покричать". В толпе рабочих также раздавались выкрики "Фу!" "Позор!" "Ложь!" Когда Лукашенко заявил, что рабочие люди "всегда поддерживали президента", раздались дружные крики "Нет!"

Tut.by цитирует такой фрагмент из общения Лукашенко с рабочими:

"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?- Да!- Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, выборов не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим всё", - приводит слова Лукашенко БелТА. В то же время он заявил, что готов поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу", а через конституционный процесс.

Он напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции Белоруссии, которые предусматривает перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - подчеркнул Лукашенко.

Говоря об избиениях задержанных в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске, Лукашенко заявил, что "получили те, кто там же, на Окрестина, бросался на ментов", пишет "МБХ медиа" со слов одного из участников встречи. В ходе визита Лукашенко на МЗКТ в Белоруссии снова отмечались перебои с интернетом.