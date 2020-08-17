Государственный телеканал СТВ сообщил о задержании трех работников Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые якобы координировали действия заводчан на встрече с президентом Александром Лукашенко.

"Координаторы учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ президент знал, но принял решение ехать. Несколько человек кричали "Уходи". Президент ответил", - говорится в новостном сюжете телеканала, который цитирует "Интерфакс".

В качестве подтверждения "злого умысла" задержанных в сюжете озвучена запись телефонного разговора. "Там, на МТЗ, МЗКТ завтра посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, заряжать "пошел вон" и всё. Главное, чтобы народ поддержал. Не морозился, не боялся. Всех не уволят", - говорит мужской голос. Эту же запись по просьбе Лукашенко дали прослушать собравшимся на встрече рабочих завода с ним. Однако она вызвала лишь возмущение собравшихся.

В пресс-службе главного управления внутренних дел Мингорисполкома пояснили ТАСС, что задержанных рабочих отпустили после профилактической беседы.

Рабочие МЗКТ во время встречи с Лукашенко скандировали "Уходи!". В сюжете показан фрагмент с реакцией президента. "Ну спасибо-спасибо. Я вижу вот тут группа, это вот левая, немножко... Я вижу вас, не волнуйтесь. Я услышал, я это все услышал и ответил на этот вопрос. Чего вы его поднимаете снова, если вы рабочие? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека. Я вас услышал и ответил на него. Если вы хотите, чтобы я еще раз ответил и вы покричали, я могу это сделать. Поэтому успокойтесь", - сказал Лукашенко.

Также несогласные с итогами выборов рабочие требовали проведения новых президентских выборов. "Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - прокомментировал Лукашенко.

Еще одну видеозапись, характеризующую атмосферу на встрече рабочих с президентом, опубликовал Tut.by. В ней один из собравшихся крикнул в сторону Лукашенко и группы его телохранителей: "Застрелись, офицер!" Президент подошел к рабочим вплотную и в окружении охранников заявил: "Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Если хоть один спровоцирует что-то здесь - разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком! Вас толпа, а я один".

После этого глава государства потребовал прекратить съемку. "Опусти телефон", - сказал он рабочему.

Во время посещения Минского завода колесных тягачей Лукашенко заявил, что выборы в республике прошли "по цивильному", а 80% голосов, которые он получил по официальным данным ЦИК, не были сфальсифицированы. Все выступление Лукашенко сопровождалось недовольным гулом, криками "Уходи" и "Позор".

Тем временем волна протестов не утихает. В понедельник вечером у СИЗО N1 на улице Володарского в центре Минска, где, как полагают представители оппозиции, содержится блогер Сергей Тихановский, которому было отказано в регистрации на выборах президента и вместо которого свою кандидатуру выставила его супруга Светлана, собрались его сторонники. Собравшиеся скандировали: "Выпускай".

Туда же подошла большая колонная манифестантов с площади Независимости. Люди заполнили всю проезжую часть.

Уволен поддержавший протестующих директор Купаловского театра

Давление в ответ на нелояльность оказывается чиновниками не только на рабочих, но и на представителей творческих профессий. В понедельник стало известно, что покинул пост генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко. Его уволили по решению премьер-министра и министерства культуры Белоруссии.

"Мы подтверждаем эту информацию. Латушко уволен по статье 259 трудового кодекса Республики Беларусь по решению премьер-министра", - сказали в театре.

Вечером 17 августа Латушко заявил журналистам: "Я уверен, что не нарушал законодательство, а высказал свою гражданскую позицию". Он отметил, что наниматель, министерство культуры Белоруссии, имеет право на принятие решения об увольнении руководителей театров.

"Есть моменты в жизни, когда необходимо принимать решение. И я был не готов переходить черту морали. Я не могу согласиться с тем, что в XXI веке человека можно избивать только за то, что он высказывает свое мнение", - сказал Латушко.

В ответ на возможные обвинения в том, что он выразил свою позицию поздно, Латушко отметил: "Да, жаль. Но лучше поздно, чем никогда".

Ранее коллектив театра выступил с резкой критикой решения правительства и готовностью защищать своего генерального директора. Тем не менее, вечером 17 августа решение об увольнении Латушко было объявлено уже официально. Труппа Купаловского театра выразила готовность уволиться вместе с гендиректором.

Как только информация об увольнении Латушко появилась в СМИ, участники акций протестов на улицах Минска направились в сторону Купаловского театра, чтобы поддержать артистов и их руководителя.

Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласными с результатами выборов. Ранее Латушко работал министром культуры Белоруссии, был послом этой страны во Франции.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно заявлению Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов, получив больше 80% голосов. Оппозиция обвинила чиновников в фальсификации результатов голосования. В итоге в стране начались массовые протесты.

Для подавления уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Один человек погиб в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести и о них ничего не известно.С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.