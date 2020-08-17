Подданный Норвегии, подозреваемый в передаче секретной информации иностранному государству, был арестован в Осло после встречи с, предположительно, офицером российской разведки. Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Полицейскую службу безопасности Норвегии.

По словам представителя службы Лине Нигорд, арестованный 50-летний мужчина встречался "с тем, кто, как считается, являлся офицером российской разведки", передает "Интерфакс".

"Мы полагаем, что благодаря своей работе (арестованный. - Прим. "Интерфакса") имел доступ к информации, которая представляет интерес для иностранного государства", - также заявила она журналистам.

Личность арестованного не разглашается. Его адвокат в свою очередь сообщил, что подозреваемый вины не признает.

Судебное разбирательство пройдет позднее в Осло за закрытыми дверями. Арестованному грозит до 15 лет тюрьмы.

Местные СМИ отмечают, что данное дело связано с промышленным шпионажем.

По данным AP, компания DNV GL, которая занимается, в том числе, нефтью, газом и возобновляемыми источниками энергии, подтвердила арест своего сотрудника.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что знает об аресте подозреваемого в шпионаже.

В 2019 году в России за шпионаж был осужден отставной норвежский пограничник Фруде Берг. Ему назначили 14-летний срок лишения свободы. Берг был арестован в Москве в декабре 2017 года и обвинен в сборе информации о российских атомных подводных лодках для норвежской разведки.

В ноябре 2019 года Берга, а также двух литовцев обменяли на двух россиян, находившихся в литовской тюрьме.

21 сентября 2018 года в аэропорту Осло по подозрению в причастности к шпионажу был задержан 51-летний Михаил Бочкарев. На следующий день суд отправил его под арест на две недели. Позднее выяснилось, что он является экспертом по информационным технологиям аппарата Совета Федерации РФ.

Россиянин принимал участие в семинаре Европейского центра парламентских исследований и документации, который проходил 20-21 сентября в парламенте Норвегии. Мероприятие было посвящено внедрению цифровых технологий дигитализации общества. В нем принимали участие 79 человек из 34 стран, которые работают в системе администрации парламентов.

Адвокат Бочкарева Хеге Кристин Аакре рассказала, что у ее подзащитного было изъято некое электронное оборудование. По ее словам, подозрения в отношении россиянина возникли из-за его "странного поведения", однако никаких данных, свидетельствующих, что мужчина собирал секретные сведения, пока представлено не было. Хеге Аакре подчеркнула, что у ее клиента есть все необходимые объяснения, подтверждающие, что "он не совершил ничего преступного".

После визита Бочкарева администрация парламента Норвегии ввела запрет на использование принтеров в здании, так как на жестких дисках устройств хранятся все документы, которые якобы могли стать целью предполагаемой атаки.

Технические эксперты из Управления национальной безопасности Норвегии (NSM) также пытались выяснить, мог ли Бочкарев оставить в парламенте подслушивающие устройства. Россиянин отрицал какие-либо противоправные действия, а МИД РФ потребовал от Норвегии снять "абсурдные обвинения" и освободить Бочкарева. В итоге суд счел, что следствие не предоставило достаточных доказательств для продления ареста. Россиянина освободили.

Одно из самых известных дел о шпионаже в Норвегии относится к 1984 году. Тогда был арестован "агент КГБ" Арне Трехолт, заместитель министра иностранных дел Норвегии. Его приговорили к 20 годам тюрьмы за госизмену. По версии следствия, чиновник передал русским документы о развертывании войск НАТО и уязвимых местах в обороне Норвегии, а также секретные материалы о переговорах между норвежскими политиками и мировыми лидерами. Трехолта также обвинили в шпионаже в интересах Ирака.

В 1992 году Арне Трехолт вышел на свободу и уехал в Россию, отмечает AP. Он так и не признал вину. "Убежден, что процесс в отношении меня носил политический характер и был процессом "холодной войны", - говорил Трехолт в интервью "Российской газете". - Потому суд и выносил приговор на основании предположений, а не фактов. Сам процесс носил чрезвычайно закрытый характер, в качестве доказательств использовались показания анонимных свидетелей. На заседаниях прямо заслушивался бывший сотрудник КГБ Левченко, бежавший в Японию, и косвенно, без присутствия в суде - перебежчик КГБ Лялин. Главным же свидетелем стал бывший сотрудник КГБ, который остался в Англии, Олег Гордиевский".