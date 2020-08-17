В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения, заявили в российском МИД.

В связи с этим в министерство была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг. Ей был выражен "решительный протест" и указана необходимость "незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях".

"Отмечено, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения", говорится в сообщении МИД.

Предыдущим "ударом" по двусторонним отношениям министерство в июле назвало решение Нидерландов подать в ЕСПЧ межгосударственный иск к России в связи с крушением малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году. До этого МИД обвинял правительство Нидерландов в давлении на суд в связи с этим процессом и в политизации расследования, передает "Интерфакс".

Напомним, самолет авиакомпании "Малайзийские авиалинии", совершавший регулярный рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ). В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в нее не вошла. С самого начала возникли подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии, использовавшие для уничтожения самолета зенитно-ракетный комплекс "Бук". В ходе расследования эти подозрения подтвердились.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны так называемой Донецкой народной республики (ДНР) и отставному полковнику ФСБ Игорю Стрелкову-Гиркину, его заместителю, командиру разведгруппы и генерал-майору Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый", его заместителю полковнику Олегу Пулатову, который, предположительно, был связан с разведкой в Донецке. Украинский подозреваемый в деле - полевой командир сепаратистов Леонид Харченко.

В рамках расследования встал вопрос и о том, какова роль российского руководства в произошедшем. Голландские следователи обнародовали несколько телефонных разговоров между Игорем Гиркиным и российскими чиновниками - предположительно, главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым. В разговорах речь шла о помощи от России. В беседе с Аксеновым Гиркин перечислил, что необходимо - противотанковая артиллерия, танки и ПВО с уже готовыми специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". Ему сообщили, что помощь придет.

А Сурков за неделю до катастрофы MH17 заверял премьер-министра ДНР Александра Бородая в том, что "поговорил со старшими товарищами, старше не бывает" о военной помощи ополченцам и намекнул на некое "переломное действие".

В середине ноября 2019 года Международная следственная группа опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения пророссийских вооруженных формирований на территорию Украины, а оружие ополченцам отправляли по каналам ФСБ и ГРУ. Были обнародованы и показания свидетеля, из которых следовало, что рядом с "Буком", из которого выпустили ракету по лайнеру, находились сотрудники ФСБ.

Добавил напряженности российско-нидерландским отношениям и скандал с хакерской атакой, разразившийся два года назад. 4 октября 2018 года министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что власти страны еще в апреле выслали четырех россиян, подозреваемых в попытке кибератаки на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. По словам главы военного ведомства, 13 апреля Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила хакерскую атаку со стороны России. В ходе нее сотрудники российских спецслужб пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО. Они прибыли в Амстердам 10 апреля по дипломатическим паспортам и были выдворены из страны 13 апреля.

По данным властей, выдворенные россияне работали на Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Также были названы имена подозреваемых: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. По версии нидерландских властей, 13 апреля "российские шпионы" припарковали арендованный автомобиль Citroen C4, оснащенный электронным оборудованием, рядом со зданием ОЗХО, чтобы взломать ее сети. Когда операция началась, спецслужбы приняли решение немедленно ее сорвать, так как возникла прямая угроза безопасности. Россиян задержали. У одного из мужчин при себе обнаружили чек из такси, подтверждающий, что до аэропорта Шереметьево он ехал от офиса разведслужбы.

Спецслужбы королевства также оперативно получили доступ к электронному оборудованию хакеров, изъятому на месте их задержания, в том числе к ноутбукам и мобильным телефонам. Были найдены доказательства их причастности к кибератаке. Именно после этого россиян и выдворили из страны.

Как рассказала Бейлевельд, сотрудники российской разведки также хотели получить доступ к информации о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, расследованием которого занимается Международная следственная группа (JIT). По ее словам, ноутбук, принадлежавший Евгению Серебрякову, был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии и Малайзии. Деятельность в малайзийских сетях была связана с расследованием крушения лайнера рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе.

Служба военной разведки и безопасности не исключает, что хакерская атака на ОЗХО связана с расследованием отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также с инцидентом в сирийском городе Дума, где, по данным правозащитников и ОЗХО, применялось химическое оружие.