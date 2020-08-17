ВСЕ ФОТО Тихановская в новом видеообращении заявила о готовности стать национальным лидером

Страна для жизни / Youtube.com Она подчеркнула важность независимости Белоруссии, назвав ее "константой, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах"

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com Обратившись к силовикам, Тихановская призвала их к единству с белорусским народом. "Белорусы - это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com

Основная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором выразила готовность стать национальным лидером, чтобы "страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", - сказала Тихановская.

Она отметила, что никогда не имела иллюзий по поводу своей политической карьеры и не хотела быть политиком, но "судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью". "Мы не имеем права растерять ту созидательную энергию, те положительные изменения в обществе, ту решимость, которую мы обрели и с которой можем изменить нашу страну, превратив ее из страны, где правит коррупция и насилие, в страну для благополучной, безопасной и счастливой жизни", - заявила Тихановская.

Она подчеркнула важность независимости Белоруссии, назвав ее "константой, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах". Обратившись к силовикам, Тихановская призвала их к единству с белорусским народом. "Белорусы - это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом", - сказала она. Тихановская также выступила за то, чтобы назвать улицы именами погибших в дни протестов.

11 августа стало известно о внезапном отъезде Светланы Тихановской в Литву. Перед этим событием она ходила в белорусский ЦИК подавать жалобу на результаты выборов. Там ее продержали несколько часов для "беседы" с двумя высокопоставленными представителями силовых структур. Содержание этого разговора осталось неизвестным, но той же ночью Тихановская покинула страну. В ее штабе сообщили, что политика вывезли власти Белоруссии.

После этого вышли два ее видеообращения: в одном она сообщила, что оказалась перед тяжелым выбором, а на втором видео зачитала по бумажке призыв к белорусам не выходить на улицы и не противостоять силовикам.

Второе видео было записано в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Та подтвердила, что оставила Тихановскую в своем кабинете с двумя высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно утвержденным ЦИК результатам выборов, Светлана Тихановская получила 10,12% голосов избирателей. Официальные данные вызвали недоверие у белорусов, по всей стране прокатились акции протеста, сопровождавшиеся несоразмерно жестокими действиями силовиков. Заводы объявляют забастовки, журналисты государственных СМИ увольняются.