Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / YouTube Cотрудники Белтелерадиокомпании, в структуру которой входит главный государственный телеканал "Беларусь 1", вышли на забастовку у здания на улице Макаенка, 9. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / YouTube

Cотрудники Белтелерадиокомпании, в структуру которой входит главный государственный телеканал "Беларусь 1", вышли на забастовку у здания на улице Макаенка, 9. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту. Как пишет Tut.by, они требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.

На забастовку вышли работающие сегодня режиссеры, операторы, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об уходе. Они стоят с плакатами "Я/мы за честные новости". Как рассказывают сотрудники, в чате, где они договорились о забастовке, около 600 человек. Выйдут ли сегодня все, неизвестно.

"Главный эфир" вчера - это же просто издевательство, какие 70 тысяч? Ну что это такое? Почему нельзя показать объективно?" - заявили сотрудники Белтелерадиокомпании, комментируя число присутствовавших на митинге в поддержку Александра Лукашенко, который состоялся накануне.

Один из сотрудников рассказал, что Эйсмонт согласился встретиться с операторами в переговорке внутри здания. Но люди возмутились и потребовали, чтобы тот вышел на улицу и поговорил со всеми собравшимися. В 9:30 операторов пригласили на разговор с Эйсмонтом, после чего сотрудник Белтелерадиокомпании вышел к протестующим и сообщил, что в 10:30 глава компании ждет всех желающих в одном из помещений. Выйти к людям он принципиально отказался и заявил, что все, кому что-то не нравится, могут уволиться в течение часа. Собравшиеся работники скандировали: "У-воль-няй-ся!"

Оператор, вышедший со встречи с Эйсмонтом, сказал, что увольняться никто не собирается, и каждый день сотрудники будут собираться у здания Белтелерадиокомпании, но на репортажи никто ездить не будет.

О намерении объявить забастовку также заявили сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ. Эта информация появилась в соцсетях некоторых сотрудников телевидения. Ее также подтвердил источник Tut.by. В 11 часов около 30 человек, планирующих принять участие в забастовке, соберутся на Коммунистической, 6, где расположены редакции СТВ и ОНТ.

В 9 утра в эфире телеканала "Беларусь 1", как отмечает "Интерфакс", транслировали новости в привычном формате. При этом, как следует из видео телеграм-каналов "Nexta Live" и "Беларусь головного мозга", в какой-то момент в эфире телеканала несколько секунд показывали пустой диван, без ведущих. ТАСС отметил, что в эфире транслируют старые эфиры новостей вместо передач, заявленных в телепрограмме.

К забастовке также присоединились сотрудники радиостанции "Сталіца": в эфире играет только музыка, сообщает "Белсат".

13 августа стало известно, что на фоне массовых протестов о своем увольнении объявили не менее семи ведущих белорусских госканалов "Беларусь 1" и ОНТ: Ольга Богатыревич, Вера Каретникова, Евгений Перлин, Владимир Бурко, Ольга Бельмач, Андрей Макаенок, а также ведущий Агентства теленовостей Сергей Козлович. Ведущий военной программы "Арсенал" Владимир Бурко призвал солдат и офицеров "одуматься пока не поздно" и донести своему руководству и Совету безопасности, что "ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными". С телеканала ОНТ также уволился заведующий отделом политических обозревателей, глава президентского пула и ведущий пропагандистской программы "Антифейк" Дмитрий Семченко.