ВСЕ ФОТО Трудовые коллективы "Беларуськалия" и нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" объявили, что с понедельника, 17 августа, присоединяются к общенациональной забастовке в Белоруссии

Homoatrox / commons.wikimedia.org Они потребовали освобождения всех политических заключенных и участников мирных акций, отставки Александра Лукашенко, проведения честных и прозрачных выборов, а также расследования действий силовиков

Стоп-кадр видео Радио Свобода / YouTube О митингах и забастовках объявили многие белорусские предприятия и компании, в том числе БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод, Белорусский металлургический завод, "Гродно-Азот", "Керамин" и другие

Стоп-кадр видео Радио Свобода / YouTube "Президент, правительство - все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?" - возмутился Лукашенко

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Трудовые коллективы "Беларуськалия", одного из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений, и нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" объявили, что с понедельника, 17 августа, присоединяются к общенациональной забастовке в Белоруссии, передает издание Tut.by. Они потребовали освобождения всех политических заключенных и участников мирных акций, отставки Александра Лукашенко, проведения честных и прозрачных выборов, а также расследования действий силовиков.

"Мы солидарны с народом Республики Беларусь. Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор", - говорится в открытом обращении "Нафтана".

Авторы обращения подчеркивают, что после избирательной кампании не согласные с результатами выборов мирные протестующие подверглись насилию со стороны сотрудников силовых структур. Работники "Нафтана" требуют отставки Александра Лукашенко с поста президента, отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней, прекращения насилия и преследования мирных граждан со стороны сотрудников силовых структур, расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и привлечение к ответственности виновных, проведения новых, честных и прозрачных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.

В случае невыполнения требований сотрудники "Нафтана" пригрозили остановить технологический процесс в работающих цехах и производствах. Забастовка на нефтезаводе будет проходить ежедневно с 12:00 до 15:00. Сотрудники "Беларуськалия" объявили об остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений силивинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ во вспомогательных цехах.

Руководитель первичной профсоюзной организации "Беларуськалия" "Белхимпрофсоюза" Андрей Рыбак сообщил ТАСС, что производство пока что не останавливается. "Идут переговоры с нанимателем, коллектив выдвигает свои требования, что будет дальше, будет видно по обстановке. Требования политические. Пока производство не остановлено", - сказал он.

О митингах и забастовках объявили многие белорусские предприятия и компании, в том числе БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод, Белорусский металлургический завод, "Гродно-Азот", "Керамин" и другие.

В ответ на это Александр Лукашенко заявил, что забастовки на предприятиях Белоруссии выгодны иностранным конкурентам и указал на "избыточную численность" работников на "МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде". Лукашенко выразил уверенность, что, "если рабочий человек рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий", на заводах таким сотрудникам места быть не должно. "Президент, правительство - все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?" - возмутился Лукашенко. В понедельник он встретится с коллективом Минского завода колесных тягачей, который также присоединился к забастовке.