Российские миротворцы передали Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики тела девяти погибших военнослужащих, передает "Интерфакс".

Как сообщает пресс-служба министерства обороны непризнанной республики, по предварительным данным, тела были обнаружены на участке близ боевых позиций в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд. Обстоятельства их гибели пока неизвестны. Личности погибших военнослужащих и обстоятельства их гибели устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в Гадрутском районе Карабаха произошло нарушение режима прекращения огня.

После вмешательства российских миротворцев обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха нормализовалась, заявил 14 декабря командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

На участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района пропавшими считаются 73 армянских военнослужащих, сообщило ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду заявил об имеющейся информации о том, что армянские военнослужащие попали в азербайджанский плен на этом участке.Азербайджанская сторона обвинила армянских военных в вооруженной провокации.