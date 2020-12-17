При посещении баров и ресторанов, а также спортзалов риск заразиться коронавирусом выше, чем в транспорте или в магазине, говорится в исследовании французских ученых из Института Пастера

Minchanin / DepositPhotos Они также обнаружили связь между дополнительным риском заражения и посещением спортивных залов. В общественном транспорте, наоборот, вероятность заразиться не так велика, считают французские ученые

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При посещении баров и ресторанов, а также спортзалов риск заразиться коронавирусом выше, чем в транспорте или в магазине, говорится в исследовании французских ученых из Института Пастера, на которое ссылается Le Monde.

"Посещение ресторанов и баров было связано с дополнительным риском, как уже отмечали ранее. Этот дополнительный риск не наблюдался при посещении магазинов в период контроля за их работой", - говорится в исследовании института.

Ученые выяснили, что риск заразиться коронавирусом выше, когда в доме живет много людей, особенно если среди них есть дети школьного возраста, передает "Интерфакс".

Они также обнаружили связь между дополнительным риском заражения и посещением спортивных залов. В общественном транспорте, наоборот, вероятность заразиться не так велика, считают французские ученые.

Авторы исследования использовали информацию о 25,6 тыс. человек, заболевших COVOD-19. Эти данные содержатся в базе системы медицинского страхования. Кроме того, были опрошены 3,4 тыс. заразившихся коронавирусом в октябре и ноябре, а также 1700 человек, которые избежали заражения.

Ученые отмечают, что повышенный риск заражения коронавирусом связан именно с приемом пищи как дома, так и в общественном месте. Это объясняется тем, что за общим столом участники трапезы не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски.

Вместе с тем руководитель группы исследователей Арно Фонтане считает, что к сделанным выводам нужно относиться осторожно, поскольку в октябре и ноябре во Франции действовал комендантский час, а потом и частичный локдаун. В связи с этим нельзя определить, какая доля заражений приходится на бары и рестораны в условиях их работы в обычном режиме.

По результатам исследования можно даже сделать парадоксальный вывод: риск заражения в баре был выше в период локдауна, чем во время комендантского часа. И это при том, что во время локдауна все такие заведения должны быть закрыты. Авторы исследования объясняют это тем, что некоторые заведения общепита продолжали работать подпольно. К тому же их могли посещать именно те клиенты, которые не склонны соблюдать санитарные меры предосторожности и увеличивали риск заражения.

Результаты проведенной научной работы Арно Фонтане считает промежуточными, а исследования будут продолжены.