Мужчина с оружием захватил офис одной из компаний на севере от Парижа и удерживает заложников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал BFM.

Захват случился вечером в четверг в муниципалитете Домон департамента Валь-д'Уаз. В тот момент в помещении находились несколько человек. Двое раненою

Телеканал утверждает, что мужчина, захвативший людей в заложники, является руководителем частной компании, а одним из заложников является его жена.

Местная прокуратура начала расследование. Раненым оказали медицинскую помощь. Жандармерия ведет переговоры с мужчиной.