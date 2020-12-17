Infosektor / wikimedia.org Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в Германии от последствий коронавируса

Infosektor / wikimedia.org

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в Германии от последствий коронавируса, сообщил в Telegram его друг, бизнесмен Павел Фукс. "Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", - написал он. Информацю подтвердил пасынок Кернеса Родион Гайсинский.

Мэр Харькова не появлялся на публике с августа, в сентябре стало известно, что у него подтвердился коронавирус. После ухудшения состояния его перевезли в берлинскую клинику "Шарите".

8 декабря Фукс сообщил, что Кернес собирается вернуться в Харьков 30 декабря, однако спустя три дня состояние мэра ухудшилось, у него отказали почки. Пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко говорил РБК Украина, что планы семьи на возвращение в Харьков это не повлияет.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено пятое по счету покушение, после которого он оказался прикован к инвалидному креслу. Пуля повредила четыре позвонка, пробила легкое и желудок, сломала ребро и повредила надпочечник. Стрелок до сих пор не установлен, сам мэр считал заказчиком неудавшегося убийства главу МВД Украины Арсена Авакова. Кернес возглавлял Харьков 10 лет. В октябре этого года, находясь в Германии и фактически не участвуя в избирательной кампании, он переизбрался на пост.