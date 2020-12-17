Алексей Навальный

Алексей Навальный / YouTube Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции на вопрос об отравлении Навального, посетовал на то, что власти Германии не передают России материалы, связанные с делом, и якобы не реагируют на запросы

Пресс-служба Президента России

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который сейчас проходит реабилитацию в Германии после отравления химоружием семейства "Новичок", написал в Twitter, что в четверг был допрошен германской прокуратурой "по заказу российских властей".

Подробности он не привел. Но допрос совпал по времени с пресс-конференцией президента России Владимира Путина, которого Алексей Навальный прямо обвиняет в причастности к попытке его убить.

По всей видимости, допрос был связан именно с делом об отравлении. В России уголовное дело не открыто, а власти так и не признали, что Алексей Навальный был отравлен. Однако в рамках доследственной проверки российская Генпрокуратура отправила в Германию запросы о правовой помощи.

Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции на вопрос об отравлении Навального, посетовал на то, что власти Германии не передают России материалы, связанные с делом, и якобы не реагируют на запросы.

В ходе пресс-конференции Владимира Путина дважды спросили о расследовании отравления, которое было опубликовано в понедельник рядом СМИ. Еще один вопрос был задан после формального завершения пресс-конференции, отмечает радио "Свобода". Путин фактически признал, что восемь сотрудников ФСБ, о которых идет речь в расследовании, вели слежку за Навальным. Он сказал, что расследование является "легализацией материалов американских спецслужб". Главный вывод расследования о том, что сопровождавшие Навального в поездках сотрудники ФСБ причастны к его отравлению "Новичком", Путин не комментировал.

Сам факт публикации расследования, проведенного изданиями The Insider, Der Spiegel, каналом CNN и журналистской группой Bellingcat, президент РФ считает элементом информационной войны. Итоги расследования в ходе пресс-конференции он назвал "измышлениями". "Эти вбросы имеют место, ничего удивительно. Они и были раньше, вспомните борьбу с терроризмом. С какими клыками меня только не рисовали!" - сказал Владимир Путин. Его слова приводит "Новая газета".

Он предложил сделать по итогам расследования совсем другой вывод: сотрудники ФСБ не пытались убить Навального, а присматривали за ним как за агентом западных спецслужб. Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что "пациент берлинской клиники (Алексей Навальный. - Прим. NEWSru.com) пользуется поддержкой спецслужб США", и в таком случае российские спецслужбы "конечно должны за ним присматривать". "Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то, - сказал, посмеиваясь, Владимир Путин. - Если бы уж хотели (убить. - Прим. NEWSru.com), наверное, довели бы до конца".

Для объяснения своей роли в этой ситуации президент РФ тоже не придумал ничего нового. Он опять повторил версию, согласно которой выступил в качестве спасителя Алексея Навального. "Жена ко мне обратилась, я тут же дал команду "выпустите его на лечение в Германию".

После допроса Алексей Навальный посмотрел пресс-конференцию Владимира Путина и оценил его аргументацию. "Потрясающая логика. "ЦРУ отслеживает телефоны сотрудников ФСБ и поэтому ФСБ следило за Навальным"", - написал оппозиционер в Twitter.