Трамп покинет Белый дом в день инаугурации Байдена только если его "выведут силой"

The White House / flickr.com На этой неделе коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на выборах

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Действующий президент США Дональд Трамп, проигравший выборы Джо Байдену, заявил об отказе покидать Белый дом в день инаугурации нового американского лидера, сообщает CNN со ссылкой на его советников. По их словам, в моменты "глубочайшего отрицания" итогов выборов Трамп заявил, что его придется вывести из Белого дома силой.

Эта ситуация тревожит некоторых советников Трампа, однако мало кто из них верит, что так и произойдет. "Он устраивает чертову истерику", - заявил один из советников. В Белом доме отказались комментировать эти заявления.

По мнению CNN, советники президента Руди Джулиани и Дженна Эллис вводят Трампа в заблуждение относительно масштабов нарушений при голосовании и перспектив оспаривания выборов в суде. Сам же Трамп начал не только распространять "дезинформацию" о выборах, но и "поглощать" ее.

"Ему скармливали так много дезинформации, что, похоже, он действительно думает, будто у него украли победу", - сказал советник Трампа. Президент также отказывается отвечать на вопрос, будет ли присутствовать на инаугурации своего преемника, и "занят поиском способов отомстить тем, кто, по его мнению, предал его".

В "черный список" Трампа попали республиканцы-губернаторы штатов Аризона и Джорджия, ведущие и руководители Fox News, некоторые члены Конгресса и ключевые члены его кабинета, в том числе генеральный прокурор Уильям Барр, который вскоре покинет свой пост.

На этой неделе коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на выборах: вопреки заявлениям самого Трампа, этого оказалось недостаточно, чтобы переубедить президента, по-прежнему убежденного в нечестности выборов. Некоторые из его ближайших союзников призвали его отказаться от попыток оспорить итоги выборов и начать планировать свое политическое будущее после Белого дома, включая участие в выборах 2024 года.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен объявить о старте предвыборной кампании к следующим выборам главы государства прямо на инаугурации Джо Байдена. Он и его соратники ведут переговоры со спонсорами, которые могут поддержать действующего президента на следующих выборах. Также Трамп намерен чинить различные препятствия Байдену, чтобы сохранить поддержку республиканцев на следующие четыре года.