Адам Недзельски

Kancelaria Premiera / Facebook Жители города Лубин в общественном транспорте

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Общенациональный карантин вводится в Польше с 28 декабря до 17 января в связи с COVID-19, сообщает газета Wyborcza.

Как заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, в дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, будут закрыты отели, в том числе для деловых поездок.

Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых магазинов). Кроме того, на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января будет введен комендантский час, передает "Интерфакс".

По словам Адам Недзельски, страна вступает в тяжелый период, поскольку даже при наличии вакцины создать надежный барьер на пути распространения коронавируса в ближайшее время не удастся. "Даже если мы сделаем прививки в этом году, эффект от вакцинации населения в январе или феврале еще не проявится", - сказал министр.

По данным Минздрава Польши, в стране за последние сутки выявлено 11953 новых случая заражения коронавирусом. 431 пациент с COVID-19 скончался.

Адам Недзельски подчеркнул, что превышение порога в 10 тысяч заболевших в сутки является критичным для системы здравоохранения, которая работает на пределе своих возможностей.