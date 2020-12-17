MikeMareen / DepositPhotos Двум медработникам в США понадобилась помощь после прививки от коронавируса вакциной Pfizer

MikeMareen / DepositPhotos

Аллергическая реакция появилась у двух медработников в госпитале штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей больницы.

По сведениям издания, спустя 10 минут после прививки у сотрудницы больницы среднего возраста, ранее не страдавшей от аллергий, появилась сыпь на лице и теле, одышка и учащение пульса. После укола адреналина симптомы исчезли, но затем появились снова, медработнице стали вводить стероиды и капельницу с эпинефрином.

Когда капельницу убрали, симптомы появились вновь, поэтому женщину перевели в отделение интенсивной терапии, где она наблюдалась всю ночь. Позже стало известно, что ее решили оставить в больнице еще на ночь.

Второй медработник получил прививку 16 декабря. Через 10 минут после инъекции у него появились отечность глаз, головокружение и першение в горле. Он был доставлен в отделение неотложной помощи. В течение часа мужчина пришел в норму и был отпущен.

Как указали представители системы здравоохранения, эти случаи не нарушают их планов по распределению вакцины от коронавируса. По их словам, раскрытие данной информации осуществляется в целях обеспечения прозрачности процессов. Представители Pfizer сообщили CNN, что проверят инциденты. Они также подчеркнули, что пока у них нет подробной информации о сложившейся ситуации, однако компания активно взаимодействует с властями Аляски.

"В целом в ходе наших клинических испытаний не было выявлено никаких тревожных сигналов о безопасности, включая отсутствие сигналов о серьезных аллергических реакциях, связанных с вакциной. Однако сообщения о нежелательных явлениях за пределами клинических исследований являются очень важным компонентом нашей деятельности по фармаконадзору, и мы рассмотрим всю доступную информацию по этому случаю и все сообщения о нежелательных явлениях после вакцинации", - добавила представитель Pfizer.

На прошлой неделе сообщалось о похожих аллергических реакциях, возникших у двух пациентов из Великобритании, привитых вакциной Pfizer. В связи с этим медицинские власти страны рекомендовали склонным к аллергии людям воздержаться от вакцинирования препаратом данной компании.

Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) 13 декабря рекомендовало применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer в США в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат будет применяться для людей от 16 лет и старше. Сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода получат вакцину первыми.