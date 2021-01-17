Власти Египта заявили о новых находках на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities / facebook.com

Власти Египта заявили о новых находках на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира, сообщил "Интерфакс". Как пишет британская газета The Guardian, среди археологических находок древний погребальный храм и более 50 саркофагов. Деревянные саркофаги относятся к периоду Нового Царстве - между XVI и XI веками до н.э., они были найдены на глубине 10-12 м.

Известный египтолог Захи Хавасс сообщил, что погребальный храм посвящен царице Нейт, супруге фараона Тети. Находки были сделаны близ пирамиды, где похоронен фараон Тети, первый правитель шестой династии.

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса - столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. Как считают ученые, на данный момент удалось обнаружить лишь один процент от общего числа артефактов в данной зоне.

Начиная с сентября в Египте объявляют о различных открытиях, сделанных в этом районе. В частности, было обнаружено по меньшей мере 140 саркофагов с мумиями.

Захоронения, до сих пор обнаруженные в некрополе Саккары, в основном относятся к периоду Древнего царства (приблизительно XXIII - XXI века до нашей эры), но, спустя века, при XXVI династии (VII - VI века до нашей эры) здесь проводилась масштабная реставрация и благоустройство, это была эпоха возрождения египетской цивилизации. Именно к тому периоду ученые относят и мумии животных.

В ноябре Египет сообщил об обнаружении более сотни нетронутых саркофагов. Обнаруженные саркофаги относятся к эпохе Птолемеев (320 - 30 гг. до н.э.) и периоду Позднего царства (664 - 332 гг. до н.э.).