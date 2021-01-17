Сухогруз под флагом России затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу". Турецкие власти приступили к спасательной операции, передает "Интерфакс".

ВМС Турции направили фрегат для участия в поисково-спасательных работах в том районе Черного моря, где затонул сухогруз.

Как сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, чьи слова приводит турецкле агентство, началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках".

К настоящему моменту удалось спасти пятерых членов экипажа, продолжаются поиски восьми моряков. Чуть позже Гюнер сообщил "Анадолу", что поисково-спасательная операция затруднена из-за плохой погоды.

Cпасенные члены команды сообщили о возможной гибели двоих товарищей. Позднее cпасатели обнаружили тела двоих моряков, сообщил "источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD). Тела погибших подняты на борт спасательного катера.

Посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства крушения сухогруза и занимается установлением судьбы экипажа.