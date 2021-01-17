ВСЕ ФОТО По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 260,6

Ale_Mi / DepositPhotos По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 260,6

Фото: NIAID / flickr.com Майкл Райан

Фото: who.int

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья достигло 94 млн 490 863 случаев.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число умерших в мире от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 22 059, выздоровели более 66 млн человек. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия, передает ТАСС.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 23,7 млн инфицированных COVID-19, зафиксировано 395,7 тыс. летальных исходов, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10,5 млн, число скончавшихся - до 152,2 тыс., поправились более 10,1 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано более 8 млн заболевших, из них умерли 209,2 тыс. человек, вылечились более 7,4 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 260,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 220 человек, Индии - 110, Бразилии - 981.

В России, по данным на 16 января, было зарегистрировано 3 млн 544 623 эпизода заражения коронавирусом.

В Китае тем временем предупредили, что к марту 2021 число жертв коронавируса может превысить 5 млн. Предупреждение последовало от ученых китайского центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний, Народно-освободительной армии Китая и некоторых других научно-исследовательских центров , написала накануне гонконгская газета The South China Morning Post.

По подсчетам китайцев, при неблагоприятном развитии ситуации число зараженных коронавирусом в мире к началу марта текущего года может превысить 170 млн человек, причем большая часть заражений придется на США, где ученые прогнозируют 32 млн случаев заражения.

Исследователи также подсчитали, что при соблюдении необходимых мер безопасности, таких как ношение масок и социальное дистанцирование, а также массовой вакцинации к началу марта 2021 года число жертв коронавируса составит 300 тыс. человек.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предупредил, что второй год пандемии вызванного новым коронавирусом заболевания COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый.