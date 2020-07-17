В Азербайджане тысячи добровольцев хотят записаться в армию на фоне конфликта с Арменией

Министерство Обороны Азербайджана Минобороны информирует, что желающие поступить на военную службу могут подать свои анкетные данные в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу

Министерство Обороны Азербайджана

Число добровольцев, подавших заявление о призыве в армию Азербайджана, составляет порядка 7 тыс. человек, сообщило в пятницу Минобороны страны. "Мы приветствуем и благодарим весь народ, включая каждого обратившегося гражданина, за солидарность и поддержку нашей армии", - отмечается в сообщении, которое цитирует "Интерфакс".

Минобороны информирует, что желающие поступить на военную службу могут подать свои анкетные данные в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

Накануне, 16 июля, Минобороны Армении заявило об отсутствии необходимости формирования добровольческих отрядов в связи с эскалацией ситуации на границе с Азербайджаном. "Мы получаем тысячи звонков и писем от граждан, ветеранов, бывших добровольцев с просьбой формирования добровольческих отрядов для отбытия на границу. Сообщаем, что в настоящее время подобной необходимости нет", - сообщило военное ведомство Армении.

В пятницу после пяти дней столкновений на армяно-азербайджанской границе в Ереване заявили о том, что в районе конфликта сохраняется относительно спокойная ситуация. С азербайджанской стороны также заявили о стабилизации, но отметили, что напряженность сохраняется.

Напомним, столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. 16 июля утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и сообщили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

С обеих сторон есть потери. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В частности, президент Армении Армен Саркисян назвал действия Азербайджана "откровенной попыткой военной агрессии". Со своей стороны президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в минувшую среду, 15 июля, что его стране не имело смысла инициировать военные действия на границе с Арменией.

Накануне Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении. Азербайджан может нанести с высокой точностью ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении, если Ереван решит обстрелять стратегические объекты Азербайджана, заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.

"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", - сказал Даргяхлы, комментируя угрозы армянской стороны нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане.

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.