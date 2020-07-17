ВСЕ ФОТО Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время проходящей в республике президентской избирательной кампании происходят "странные вещи"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь 14 июля в центре Минска прошла несанкционированная акция протеста после отказа ЦИК Белоруссии зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. Задержаны более 250 человек

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com Лукашенко на встрече с премьер-министром России Мишустиным

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время проходящей в республике президентской избирательной кампании происходят "странные вещи", передает ТАСС.

"Думаю, один на один мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я расскажу, что происходит у нас сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом", - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с премьер-министром России Мишустиным, который принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

Белорусский президент отметил: "Ну и времена изменились. Сегодня же невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России".

Лукашенко не исключает, что "с другой стороны" кто-то думает по-другому. "Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны, с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна. Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами", - добавил он.

Глава белорусского государства выразил надежду, что это мероприятие станет определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС, передает агентство БелТА. "По крайней мере, хотелось бы, чтобы так было. Но обмен мнениями состоялся очень серьезный", - констатировал он.

"Мы молодое суверенное независимое государство. Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота. Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачёвым в Кремле. И многие из нас, вся страна фактически, наблюдали, что же будет дальше", - заявил президент Белоруссии накануне.

Лукашенко призвал граждан не забывать, что судьба в их руках. "И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь - в Беларуси", - добавил президент республики.

14 июля в центре Минска прошла несанкционированная акция протеста после отказа ЦИК Белоруссии зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. Задержаны более 250 человек, в том числе "водители и велосипедисты". Больше всего нарушений зафиксировано в Минске.

Протестующих задержали за неповиновение "законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения". Позднее СК Белоруссии возбудил уголовное дело.

Разгоняя акции, милиционеры зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками и ногами. По данным центра "Весна", в столице было задержано 173 человека. В других городах - еще несколько десятков.

За кресло президента Беларуси поборются пять человек - столько кандидатов зарегистрировал ЦИК 14 июля после проверки необходимых документов. Это жена блогера-оппозиционера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечнь и действующий президент Александр Лукашенко.

Экс-банкир Виктор Бабарико, считающийся одним из главных соперников Лукашенко, а также бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошина (на фото) зачитала письмо из КГК, в котором утверждалось, что Бабарико руководил отмывавшей деньги преступной группой. Группа Бабарико намерена оспорить это решение в суде.

Кроме того, штабы не допущенных к выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало будут работать вместе со Светланой Тихановской. Они отказались от бойкота и призвали белорусов проголосовать 9 августа.

Впервые выборы президента РБ проходят при отсутствии информации об электоральных рейтингах их участников . Независимой социологии в стране нет, а госструктуры данные не публикуют.

Ряд онлайн-ресурсов провели нерепрезентативные опросы своих посетителей. Лукашенко в них набирал около 3%, сильно уступая и Бабарико, и Цепкало. Власти опросы запретили, а противники президента сделали цифру 3% мемом.