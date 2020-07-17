Пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего потушен после четырех дней борьбы с ним

U.S. Navy / twitter.com В ходе тушения пожара пострадали по меньшей мере 63 человека, в том числе 40 военных и 23 гражданских лица

U.S. Navy / twitter.com

Пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего потушен после четырех дней борьбы с ним, сообщил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

"Сейчас, в конце концов, я могу сказать, что мы потушили огонь", - сказал Собек на пресс-конференции. Его слова приводятся на сайте флота США. Собек отказался называть причины случившегося и масштаб причиненного ущерба до тех пор, пока не будет проведено расследование.

"Наши команды пожарных обследуют пространство на предмет непотушенных очагов возгорания. Мы не сможем начать официальное расследование до тех пор, пока не проверим всю площадь [корабля] и не зафиксируем отсутствие действующего пожара", - указал контр-адмирал.

В ходе тушения пожара пострадали по меньшей мере 63 человека, в том числе 40 военных и 23 гражданских лица. В операции пожаротушения, помимо многочисленных буксиров, поливавших корабль из пожарных стволов, было задействовано три вертолета, сбрасывавших на него воду.

Сообщение о пожаре поступило в 08:30 по местному времени в воскресенье (18:30 МСК). Причина возгорания пока не известна. Оно произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техники морской пехоты. На третий день пожара на корабле обрушилась часть взлетной палубы

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) находился на военно-морской базе в Сан-Диего на завершающем этапе двухлетнего периода модернизации, в результате которой его планировалось оснастить новейшими истребителями пятого поколения с вертикальным взлетом F-35B. На время работ на нем была отключена пожарная сигнализация.