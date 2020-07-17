Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 миллион человек

Количество зараженных коронавирусом в Индии превысило отметку в 1 миллион человек. Как следует из данных на сайте министерства здравоохранения страны, всего заразились 1 003 832 человека.

Больше всего больных было выявлено в штате Махараштра (284 тыcячи 281), еще 156 тысяч 369 случаев зафиксировано в штате Тамилнад и 118 тысяч 645 - в Дели. В это количество заразившихся включены также представители других стран, заразившиеся на территории Индии.

Лечение проходят 342 473 человека, или чуть менее трети от всего количества заболевших, 25 602 человека умерли. Наиболее высокая смертность зарегистрирована в Махараштре, где скончались 11 194 человек. Также 3 545 человек умерли в Дели и 2236 смертей приходится на Тамилнад. Еще 635 756 человек вылечились после заражения коронавирусом и выписались.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по количеству зараженных Индия находится на третьем месте в мире. На эту позицию она вышла 6 июля, сместив Россию, когда число зараженных в стране приблизилось к 700 тыс. На первом месте по числу заболевших находится США, где зафиксировано 3,5 млн больных, на втором - Бразилия с 2 млн заражений.

Активный рост количества зараженных в Индии начался в мае и продолжается до сих пор. В связи с этим некоторые местные власти вынуждены были ввести карантин. Так, недельный карантин был введен в Бангалоре с 14 июля, в штате Бихар карантин продлится две недели, а в штате Уттар-Прадеш власти начали вводить строгие ограничения по выходным, которые продлятся до конца июля. В остальных штатах действует практика введения ограничений на более мелких территориях для сдерживания распространения вируса, которые могут покрывать территорию в несколько домов.