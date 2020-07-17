BBC рассказала о коллапсе здравоохранения Киргизии на фоне пандемии коронавируса

www.med.kg Мобильные бригады, организованные минздравом, попросту не успевали выезжать ко всем, у кого был перечень всех симптомов заболевания

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В Киргизии только за июль число заболевших Covid-19 выросло в четыре с половиной раза, система здравоохранения страны перестала справляться с нагрузкой, депутаты ушли в отпуск, а у многих людей началась паника. О ситуации в республике пишет "Русская служба BBC".

Первые три зараженных коронавирусом были обнаружены в начале марта среди киргизских паломников, прилетевших из Саудовской Аравии, куда они летели на малый хадж. Тогда же в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что эти три человека с момента прилета не соблюдали правила домашнего карантина и контактировали с более чем 150 людьми, которых должны были изолировать и протестировать.

К концу марта правительство Киргизии закрыло воздушные границы и ввело жесткие ограничения по всей стране. В трех самых крупных городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и еще в нескольких районах был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Местным жителям не рекомендовалось выходить из дома без острой необходимости, запрещалось покидать пределы населенного пункта. Сотрудники большинства предприятий работали удаленно, была остановлена работа общественного транспорта и такси, все учебные заведения и детские сады в стране были закрыты почти на два месяца.

В итоге налоговые поступления в бюджет страны сократились в десятки раз, а бюджетный дефицит достиг небывалых 37 млрд сомов (около 500 млн долларов). Министерство экономики прогнозирует, что по итогам года страну ждет самый резкий спад ВВП в регионе со времен 1990х - до минус 5,3%. Тогда же страна попросила помощи в борьбе с коронавирусом у МВФ: соответствующий срочный запрос был одобрен, но были ли получены эти деньги и куда они были направлены, в точности неизвестно.

В мае карантин был ослаблен, и Минздрав объявил свои действия успешными, поскольку на всю страну с населением 6,5 млн человек было всего 1002 зарегистрированных случая Covid-19 и 12 смертей. Большинство заболевших прибыли из других стран, в том числе и киргизские мигранты из России, вынужденные вернуться домой из-за пандемии. Однако в июне, когда все ограничительные меры были отменены, число инфицированных начало расти в геометрической прогрессии: во время карантина каждый день выявляли от 25-80 случаев заболевания, а с середины июня в некоторые дни их было от 300 до 700. В итоге пациентам, которые переносят заболевание в легкой или средне-легкой форме, рекомендовали лечиться дома, и открывать новые койко-места на базе других больниц и предприятий.

При этом одна из контактировавших с мужчиной, заболевшим коронавирусом, не смогла ни попасть на прием к участковому врачу, ни дозвониться на горячую линию Минздрава. Мобильные бригады, организованные минздравом, попросту не успевали выезжать ко всем, у кого был перечень всех симптомов заболевания. Самой девушке сперва сообщили об отрицательных результатах анализов, которые она сдала в частной лаборатории, но уже после того, как у нее появились симптомы заболевания, сообщили, что из-за большого наплыва пациентов и анализов ей отправили неверный диагноз, и у нее обнаружен коронавирус.

"После их звонка у меня началась паника, я же с этими ошибочными результатами целую неделю продолжала ходить на работу и даже съездила на выходные к родственникам", - рассказала она. На горячей линии Минздрава ей ответили, что ничем не могут помочь, и посоветовали звонить в скорую. Там заявили, что о госпитализации "и речи быть не может": с наплывом больных не справляются ни больницы, ни бригады скорой помощи. Как сообщали местные СМИ, два человека с пневмонией скончались прямо на пороге одной из больниц.

На фоне коллапса системы здравоохранения больные и их родственники ищут в интернете и аптеках популярные препараты - от простого парацетамола и антибиотиков до кислородных концентраторов (аппаратов для выделения кислорода из атмосферы). Большинство людей лечатся самостоятельно, прочитав рекомендации в интернете, а часть обращается к врачам-добровольцам, которые консультируют заболевших онлайн.

В начале июля заболеваемость в Киргизии резко выросла , тогда же, наряду с ежедневными числом летальных исходов от Covid-19, республиканский штаб по борьбе с коронавирусом начал сообщать и об умерших от внебольничной пневмонии. Только за первые 13 дней июля было зафиксировано 372 таких случая, при том, что общее число умерших от коронавируса в стране сейчас, по официальным данным, составляет 167 пациентов.

У тех, кто скончался от воспаления легких, были отрицательные результаты тестов на коронавирус. Но представитель ВОЗ Майкл Райан недавно отметил подобную тенденцию в нескольких странах региона и не исключил, что эти смерти могли стать результатом коронавируса. В итоге Минздрав объявил, что статистические случаи внебольничной пневмонии теперь считаются проявлением коронавируса.

Не лучше приходится и медицинским работникам. Из 12 тыс. заболевших каждый шестой занят в сфере здравоохранения - это две тысячи медиков. Только 14 июля среди врачей и медсестр были выявлены 105 заболевших коронавирусом. Причинами заболеваемости медиков стала в том числе интенсивная внеурочная работа в плохих условиях и нехватка средств индивидуальной защиты. К примеру, в столичном национальном госпитале, где с диагнозом Covid-19 и внебольничной пневмонией лежат 450 человек, 145 сотрудников находятся на больничном. В числе заболевших - министр здравоохранения страны Сабиржан Абдикаримов и главный санврач Нурболот Усенбаев.

27-летняя Нурайым рассказала в Twitter о плачевной ситуации в больницах, куда попали она сама и ее 50-летняя мать. "Нас, наконец, берут. Говорят, идти без сопровождения на 5 этаж и ложиться в любую свободную палату. Лифт занят тяжелейшими на каталках. Тащу сперва маму, занимаю кровать. Спускаюсь опять за двумя баулами, тащу снова на пятый. В отделении, которое открыли час назад, уже 30 человек", - пишет Нурайым.

По ее словам, две медсестры и один врач работают с 30 пациентами, на семь пациентов есть только пять аппаратов ИВЛ, а несколько человек умирают на ее глазах. По состоянию на 15 июля минздрав официально заявил, что в медицинских учреждениях не хватает 220 аппаратов ИВЛ.

Еще в начале пандемии министерство открыло специальный счет для борьбы с коронавирусом, куда от международных организаций и простых граждан поступило 321,2 млн долларов. Однако большую часть этих средств (170 млн) правительство направило на выплату зарплат и пенсий, в том числе врачам и учителям. Непосредственно для борьбы с коронавирусом потратили только 2,2 млн долларов, а 148 млн до сих пор не использованы. За время локдауна не было построено ни одной спецбольницы и не проводилось массовых обучений врачей.

1 июля власти признали, что больничных коек, как и аппаратов ИВЛ, недостаточно - и решили разворачивать дневные стационары, чтобы снизить нагрузку на больницы. Девять таких центров появились на различных объектах в Бишкеке, в том числе во дворце спорта и даже в здании бывшей пекарни. Они предназначены для пациентов, которые нуждаются в инъекционном лечении или капельницах. Средства на покупку аппаратов ИВЛ для этих точек собирали при помощи краудфандинга, а работают там волонтеры, ординаторы и студенты медицинского института. По словам тамошних пациентов, в стационар привозили не только пациентов с легкими симптомами, но и тех, кто уже умирал: их родственники "отправлялись искать препараты по всем аптекам города", а заболевшие за это время просто умирали.

За первую неделю работы стационаров в них умерло семь человек. Одна из них - 21-летняя студентка медицинского института Адинай Мурзабекова, которая была волонтером в одном из таких стационаров, развернутом в гостинице. По словам коллег, ей не смогли оказать своевременную помощь, поскольку в мобильной больнице не было реанимации.

Резкий рост случаев заболевания также наблюдается и в соседних странах: в Узбекистане и Казахстане уже объявили о втором карантине, но президент Киргизии сообщил, что в его случае новый локдаун невозможен. Вместо этого власти ввели ряд других ограничительных мер, например, общественный транспорт теперь работает только в часы пика, что привело к переполнению автобусов и маршруток.