100-летний ветеран Том Мур, который помог собрать более 32 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи благотворительного марафона, получил титул рыцаря

The Royal Family Channel / Youtube.com Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего более 32 млн фунтов для врачей

The Royal Family Channel / Youtube.com

100-летний ветеран Том Мур, который помог собрать более 32 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи благотворительного марафона, получил титул рыцаря.

В рамках сбора пожертвований он поставил цель - обойти сто кругов по заднему двору своего дома, используя ходунки для опоры. Ветеран таким образом планировал собрать всего около тысячи фунтов стерлингов, но в итоге смог привлечь более 32 млн.

Как сообщает Русская служба BBC, церемония прошла на территории Виндзорского дворца. Это было первое официальное мероприятие с участием королевы со времени введения ограничений из-за коронавируса.

Сэр Том, житель города Кили в Западном Йоркшире, назвал день посвящения одним из самых особенных в своей жизни, и отметил, что для него большая честь принять столь высокую награду от самой королевы.

Посвятить Мура в рыцари предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что ветеран показал стране "свет маяка во времена тумана коронавируса". Сам премьер ранее переболел коронавирусом.

30 апреля Мур отпраздновал столетний юбилей, успев к этому моменту уже стать героем Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом. Кроме того, в честь дня рождения он получил более сотни поздравительных открыток не только от высокопоставленных лиц, но и от простых британцев.