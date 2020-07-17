В Лондоне у посольства Армении произошла драка во время акции протеста из-за боевых действий на азербайджанско-армянской границе

У посольства Армении в Лондоне азербайджанцы провели акцию протеста из-за вооруженных столкновений между странами из-за статуса Нагорного Карабаха, сообщает Русская служба BBC.

Десятки азербайджанцев с флагами пришли к посольству Армении и скандировали лозунги "Карабах", "Карабах - наш, он будет наш", "Позор, Армения". Вскоре началась драка, в результате которой пострадал один человек.

Азербайджанские СМИ сообщают, что на протестовавших азербайджанцев напали армяне. Армянские СМИ утверждают, что драку спровоцировали азербайджанцы. В Twitter появились кадры столкновений. После вмешательства полиции акция продолжилась, затем устроившие пикет у здания посольства азербайджанцы и противостоящие им армяне разошлись. В целом акция продлилась порядка 1,5 часа.

Есть сообщения, согласно которым во время потасовки у одного из азербайджанцев был поврежден нос, еще у одного - глаз.

Причиной протестов стало обострение приграничного конфликта и взаимные обстрелы на границе Азербайджана и Армении, в результате которых погибли в общей сложности 16 человек, в том числе 11 азербайджанских военных и один мирный житель, а также четверо армянских военных.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее провокацией Армении и обвинил Ереван в попытках захватить часть азербайджанской территории. МИД Армении со своей стороны обвинил Баку в целенаправленных обстрелах гражданской инфраструктуры и мирного населения и "расширении географии напряженности". Это самый серьезный приграничный конфликт в этом регионе с апреля 2016 года.