Билл Гейтс проявлял интерес к сотрудницам Microsoft и основанного им вместе с женой Мелиндой благотворительного фонда Gates Foundation. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В 2006 году, по данным New York Times, Гейтс пригласил на ужин сотрудницу Microsoft после проведения ее презентации. "Если это вызывает у вас дискомфорт, притворитесь, что этого никогда не было", - написал он в электронном письме к ней. Собеседники газеты рассказали, что женщине действительно было неудобно, и она решила притвориться, что этой ситуации никогда не было. Позже Гейтс также приглашал на ужин сотрудницу его благотворительного фонда, однако это также ничем не закончилось.

Издание со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Microsoft сообщает, что Гейтс регулярно "неуклюже" подходил к женщинам как в офисе, так и вне его. Такое поведение бывшего главы компании создавало некомфортную рабочую среду и вызывало разговоры о его личной жизни между сотрудниками. Однако некоторые сотрудники организаций Гейтса заявили, что не считают такое поведение опасным, поскольку основатель Microsoft принимал отказы от своих приглашений и не использовал служебное положение для домогательств.

Пресс-секретарь Билла Гейтса Бриджит Арнольд заявила, что заявления о плохом отношении с сотрудниками являются ложными. "Точно так же любое утверждение, что Гейтс пренебрежительно отзывался о своем браке или Мелинде, является ложным", - заявила она и добавила, что "слухи и предположения о разводе Гейтса становятся все более абсурдными".

Ранее Wall Street Journal сообщал, что одной из причин развода Билла и Мелинды Гейтс могли стать контакты Билла Гейтса с миллиардером и финансистом Джеффри Эпштейном. Его обвиняли в организации проституции и сексуальной эксплуатации девушек, в том числе несовершеннолетних. Арнольд сообщала, что Гейтс обсуждал с Эпштейном только благотворительность. При этом Гейтс сожалеет об этих встречах и признает, что они были ошибкой.

О том, что Билл и Мелинда Гейтс решили развестись спустя 27 лет в браке, стало известно 4 мая. По словам Гейтса, на этот шаг они пошли "после долгих размышлений и большой работы над отношениями".

Билл Гейтс познакомился с будущей супругой на пресс-брифинге Microsoft в 1987 году. На тот момент Мелинда носила фамилию Френч и работала в компании на должности менеджера отдела продаж. В 1994 году пара поженилась на Гавайях, после чего Мелинда ушла из компании и сосредоточилась на детях и семье. В браке у них родились трое детей - дочери Дженнифер и Фиби и сын Рори, все они уже достигли 18-летнего возраста.

Объявление о разводе Билла и Мелинды Гейтс появилось после того, как президент США Джо Байден выдвинул инициативу по повышению налогов для супружеских пар в том случае, если они зарабатывают более $509 тыс. Байден пообещал, что вырученные деньги пойдут на поддержку американских семей, у которых нет столь высоких доходов.

В заявлении о разводе Мелинда Гейтс попросила решить все имущественные вопросы согласно документу о раздельном проживании. При этом супруги продолжат заниматься совместным фондом, который был создан в благотворительных целях. Сообщалось, что Мелинда Гейтс получит акции Канадской национальной железнодорожной компании на $1,5 млрд, а также ценные бумаги крупнейшего автодилера в США Autonation на $300 млн. В распоряжении Cascade Investments остаются ценные бумаги на $50 млрд таких компаний, как Republic Services (занимается переработкой отходов), Deere (сельскохозяйственная техника), Ecolab (очистительные системы воды).