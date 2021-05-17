Израиль уничтожил штаб службы внутренней безопасности ХАМАС в Газе

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Израильские истребители нанесли в понедельник удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа, передает ТАСС.

"Истребители нанесли удар по главному оперативному штабу сил внутренней безопасности ХАМАС в районе Эр-Рималь на севере сектора Газа. Оперативный штаб был центральной частью террористической инфраструктуры ХАМАС и служил базой для сотрудников военной разведки", - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Речь идет о ключевой инфраструктуре ХАМАСа, откуда вела свою деятельность военная разведка группировки.

Военные заявили, что "перед нанесением удара армия заблаговременно предупредила жителей здания и предоставила им достаточно времени для эвакуации с места".

"Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, с тем чтобы избежать нанесения ущерба гражданскому населению во время своей оперативной деятельности", - указали в пресс-службе. За первые шесть дней операции "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"), начатой 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории, были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы.

Как напоминает NEWSru Israel, Минздрав Газы сообщал о примерно 200 убитых и более 1200 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых - боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.

С начала операции ЦАХАЛ атаковал в Газе около 1200 целей. Уничтожена сеть подземных коммуникаций ("метро") ХАМАСа, построенная после операции "Нерушимая скала" (лето 2014).

10-17 мая ХАМАС, "Исламский джихад" и другие группировки выпустили около 3200 ракет по израильской территории. Обстрелам подвергались не только приграничные с Газой районы и города юга страны, но также Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля. Была предпринята попытка обстрела аэропорта Рамон, находящегося к северу от Эйлата.

17 мая СБ ООН в третий раз не смог согласовать совместное заявление по эскалации между Палестиной и Израилем.