Администрация Джо Байдена одобрила продажу "на особых условиях" управляемого и высокоточного оружия Израилю на сумму 735 миллионов долларов

The White House / flickr.com

Администрация Джо Байдена одобрила продажу "на особых условиях" управляемого и высокоточного оружия Израилю на сумму 735 миллионов долларов, отмечает NEWSru Israel .

Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники., Конгресс США был официально уведомлен о готовящейся сделке еще 5 мая, то есть примерно за неделю до начала ударов по Израилю.

Основную долю предполагаемой продажи составляют Joint Direct Attack Munition (JDAM), комплекты оборудования на основе технологии GPS, преобразующие существующие свободнопадающие бомбы в "умные" всепогодные корректируемые боеприпасы.

Решительная позиция администрации Байдена по поддержке Израиля в последние дни находилась под сильным давлением ряда американских политиков.

Так, ранее в понедельник 28 сенаторов от Демократической партии подписали специальный призыв к президенту - действовать, чтобы остановить военные действия Израиля в кампании против ХАМАС.

Обращение подписали среди прочих Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Джон Усофф. Они упомянули большое количество жертв среди гражданского населения в Газе, в том числе и детей, в результате боевых действий.