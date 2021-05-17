Президент Чехии заявил, что взрывы во Врбетице могли скрывать недостачу боеприпасов, его коллеги это отрицают

Пресс-служба президента России Земан в очередной раз подчеркнул, что не является сторонником лишь одной версии взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб, и призвал дождаться итогов расследования инцидента, которое ведут правоохранительные органы республики

Policie ČR

Взрывы на военных складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году, в причастности к которым подозревают российские спецслужбы, могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью программе "Президентский пресс-клуб" радиостанции Frekvence.

Земан в очередной раз подчеркнул, что не является сторонником лишь одной версии взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб, и призвал дождаться итогов расследования инцидента, которое ведут правоохранительные органы республики. "Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации (контрразведке)", - отметил он, добавив, что рассчитывает на успешное и оперативное завершение этого процесса.

"Я спросил [главу Минюста Марию] Бенешову, какова третья версия случившегося. Она сообщила, что речь может идти о сокрытии недостачи во Врбетице. Старая версия о неосторожном хранении боеприпасов существовала уже много лет", -сказал он.

Президент полагает, что следствию целесообразно сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов, поскольку в связи с ней возникает много вопросов. В то же время версия о причастности российских спецслужб также остается актуальной.

Сама Бенешова заявила, что не знает о нескольких версиях инцидента. "Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, кроме причастности агентов российской военной разведки ГРУ", - приводит ее слова ТАСС. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также настаивает на единственной версии случившегося. "Возможно, что с начала расследования там было больше версий. Я не могу объяснить, почему господин президент до сих пор настаивает, что существует больше версий", - сказал Бабиш пражскому радио Frekvence 1.

Чешский лидер также выразил сожаление по поводу включения его страны в российский список недружественных государств и назвал этот шаг преждевременным. "С российской стороны это глупость - делать недругов из недавних друзей", - заявил Земан.

Президент также отверг обвинения в адрес первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека, появившиеся 4 мая в местном сетевом издании "Список". Согласно его данным, Гамачек был намерен "замять" скандал со взрывами во Врбетице в обмен на получение республикой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и согласие Москвы провести встречу президентов РФ и США в Праге. "Было бы хорошо, если бы у нас прошел саммит Путин - Байден, но ясно, что после инцидента во Врбетице он у нас не состоится", - отметил Земан.

Коснувшись отчета контрразведки об инциденте во Врбетице, Земан напомнил, что премьер-министр республики Андрей Бабиш хотел рассекретить его, чтобы общественность могла узнать подробности. "Думаю, что в отчете контрразведки нет ничего секретного", - сказал глава государства.

17 апреля чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, передвигавшихся по территории страны с несколькими разными паспортами - на имя гражданина Таджикистана Руслана Тобарова и гражданина Молдовы Николая Попы. По данным полиции, речь идет о "Петрове" и "Боширове" . Позднее чешские службы безопасности сообщили, что подозревают россиян в причастности к взрывам склада боеприпасов во Врбетице в октябре 2014 года. Местные СМИ предположили, что мотивом могла быть попытка остановить экспорт вооружения на Украину или в Сирию.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что рассматриваются две версии произошедшего - причастность иностранной разведки и неосторожное обращение с боеприпасами. При этом, по его словам, у Службы информационной безопасности Чехии нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники российской военной разведки находились в селе Врбетице и имели отношение к взрывам. Чешская оппозиция раскритиковала заявления Земана, указав на то, что президент или не знаком с подробностями дела, или сознательно дезинформирует общественность и пытается отвести подозрения от российских агентов.

По мнению ряда политиков, жесткий подход правительства к российскому посольству не оставляет сомнений в причастности ГРУ. Такое повествование может способствовать размыванию официальной версии события и оставить место для сомнений в правомерности чешской реакции, заявила позднее общественная ассоциация, которая анализирует зарубежные кампании дезинформации в Чехии.