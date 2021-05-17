Министерство обороны США за минувшее десятилетие создало законспирированный род войск численностью около 60 тысяч человек. В их задачу входит как борьба с терроризмом, так и противостояние с такими державами как РФ и Китай, пишет журнал Newsweek

Bumble-Dee / DepositPhotos Около половины составляют члены боевых подразделений, занимающихся тайными операциями в различных частях света, передает издание. Другая значительная часть этих сил - специалисты разведки и контрразведки, работающие также часто за рубежом под прикрытием

U.S. Air Force photo / DVIDS

Министерство обороны США за минувшее десятилетие создало законспирированный род войск численностью около 60 тысяч человек. В их задачу входит как борьба с терроризмом, так и противостояние с такими державами как РФ и Китай, пишет журнал Newsweek.

Эта информация стала результатом двухлетнего расследования, которое, в частности, включало в себя интервью с участниками этой программы и лицами, принимающими решения в оборонной сфере США.

Еженедельник добавляет, что тенденция к масштабному росту тайных сил идет вразрез с законами США, Женевскими конвенциями, правилами ведения боевых действий и подотчетностью военных.

По данным Newsweek, в этом роде войск - числом в 10 раз больше аналогичных сил ЦРУ - несут службу как непосредственно военнослужащие, так и оперативники под гражданским прикрытием, иногда в коммерческих предприятиях или консалтинговых фирмах, и все они действуют и в реальной обстановке, и в киберпространстве.

В этой "секретной негласной армии" также задействованы гражданские лица и подрядчики, "работающие под фальшивыми именами; это частично естественный результат роста секретных специальных сил, но также и обдуманный ответ на сложности поездок и действий во все более транспарентном мире".

Около половины составляют члены боевых подразделений, занимающихся тайными операциями в различных частях света, передает издание. Другая значительная часть этих сил - специалисты разведки и контрразведки, работающие также часто за рубежом под прикрытием.

Наконец, последним дополнением к тайным подразделениям Пентагона стали группы, занимающиеся кибероперациями и борьбой с атаками в виртуальном пространстве. По сведениям журнала, многие из них остаются на территории США.

"Сокрытие личностей стоит в центре борьбы с терроризмом, но также является частью переориентации Пентагона на конкуренцию с великими державами Россией и Китаем", - пишет издание, уточняя, что речь идет о борьбе "ниже уровня вооруженного конфликта" и о боевых действиях "в серой зоне".

К программе привлечены около 130 частных компаний, десятки малоизвестных и тайных правительственных организаций. Компании затрачивают в год на действия "армии" свыше $900 млн: в расходы входит создание фальшивой документации, оплата счетов оперативников, действующих под вымышленными именами, производство оборудования, затрудняющего отслеживание и идентификацию агентов, создание аппаратуры для фотографирования и прослушки в самых труднодоступных частях Африки и Ближнего Востока.

При этом служащие этих сил не только действуют против террористов в разных районах от Пакистана до Западной Африки, но "во все большей степени работают в непризнанных "горячих точках", в том числе за "линией фронта" в местах типа Северной Кореи и Ирана".

Newsweek также указывает на важность киберпространства для этих сил: "использующие новейшие технологии кибербойцы и специалисты по сбору разведданных", скрывая свои личности, ведут поиски ценных целей, собирают информацию в публичном доступе и проводят кампании по влиянию и манипуляции социальными сетями.

"Стремительный рост информационных операций Пентагона при всем этом привел к появлению тысяч шпионов, ведущих повседневную активность под видом различных выдуманных личностей - это тип нечистоплотных операций, которые США открыто осуждают, когда российские и китайские шпионы делают то же самое", - подчеркивает Newsweek.

Журнал уточняет, что этот род войск являет собой "полностью нерегулируемую деятельность", точные размеры которой неизвестны. По данным издания, конгресс США никогда не проводил слушаний по этому делу. Также не проводились исследования влияния столь масштабных мероприятий по маскировке на "военные политику и культуру".

Официального подтверждения своей информации издание не приводит.