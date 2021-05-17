Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предоставляющий силовикам больше прав при подавлении протестов. В частности органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков, а сотрудники освобождаются от ответственности за причиненный спецсредствами вред, если они применялись "в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов", сообщает БелТА.

Новый закон уточняет условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, а также вносит изменения в законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных органов и военизированных организаций.

Определяется, что эта деятельность является гласной "в той мере, в которой это не противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства, законодательства, определяющего порядок административного процесса, законодательства об оперативно-разыскной деятельности".

Силовики получают право запрещать гражданам снимать фото и видео "для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности". Также сотрудники могут при исполнении служебных обязанностей вести звуко- и видеозапись "окружающей обстановки, в том числе граждан". При задержании силовики могут проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств.

Кроме того, Лукашенко подписал закон, который расширяет круг лиц, подлежащих государственной защите. В него включены военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в случаях выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка; сотрудники службы безопасности президента Белоруссии и оперативно-аналитического центра при президенте; "иные лица" в связи с посягательством на их безопасность и близкие вышеперечисленных лиц.

Таким образом, меры защиты можно будет применять к любому лицу, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий и их близким.

Закон также позволяет применять меры госзащиты при отсутствии непосредственной угрозы жизни, здоровью и имуществу защищаемых лиц и совершенствует порядок применения отдельных мер государственной защиты. Так, вводится возможность изменить внешность не только защищаемого лица, но и его близких.

А основанием для применения меры безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений может являться вступление или назначение защищаемого лица на должность, нахождение его в должности. Основные положения законов вступают в силу через месяц после их официального опубликования.

9 мая Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение, якобы одобренное высшим политическим руководством США. ФСБ РФ в тот же день сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии, запланированный на 9 мая. Обвинения предъявили четырем фигурантам, в том числе гражданину Белоруссии и США юристу Юрию Зенковичу и политологу Александру Федуте, которых задержали в Москве при содействии ФСБ.