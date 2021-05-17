Консорциум Nord Stream 2 AG сможет в мае уложить в немецких водах два километра труб строящегося газопровода "Северный поток-2". Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) дало согласие немедленно исполнить разрешение от 14 января.

Согласно заявлению, компании разрешено только выложить трубы на дно, а монтажные работы должны быть проведены позже, пишет DW.

Ведомство подчеркнуло, что решение принято "после тщательной оценки всех интересов, которые следовало принять во внимание". При этом были учтены и природоохранные аспекты, в частности гнездование птиц, которое в это время уже завершится.

Двухкилометровый участок строящегося газопровода "Северный поток- 2" находится в исключительной экономической зоне ФРГ. "Северный поток-2" уже почти достроен, завершена прокладка около 95 процентов ветки длиной 1200 километров. В настоящее время подходят к концу строительные работы на участке газопровода в территориальных водах Дании.

3 мая Союз защиты природы (NABU) сообщил о подаче иска в административный суд Гамбурга против разрешения на строительство газопровода, выданного в январе 2021 года. Другая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась с аналогичным иском в суд Гамбурга 13 апреля.

Экологи оспорили разрешение на основании того, что территория района прокладки газопровода якобы имеет особое значение для гнездовых птиц. В ведомстве с этим не согласны, указывая на то, что глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна. Помимо этого, BSH указывает на то, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы можно вести лишь 30 дней подряд, после чего необходим перерыв на две недели. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ отклонило требование экологов, после чего те обратились в суд, и работы были приостановлены.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ряд стран Евросоюза и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину, на экономику которой значительно влияет газовый транзит.

Строительство "Северного потока 2" было остановлено год назад после включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. Из-за введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы по проекту.

После этого российская сторона взялась за достройку магистрали собственными силами. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG (принадлежит "Газпрому") возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Утверждает, что строительство газопровода завершено более чем на 90%.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию "в разумные сроки". Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году. В новый оборонный бюджет, который был принят в обход вето президента США, включены дополнительные санкции против "Северного потока 2". Они направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции подпадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.