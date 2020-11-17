Российские туристы на Кубе обратились к правительству РФ и журналистам с просьбой о помощи после того, как оказались в "коронавирусном" плену

Pixabay.com По его словам, россиянам дали подписать какие-то документы и дать согласие на лечение, вплоть до хирургических операций. "Мы отказались это делать! Ведь у нас никаких симптомов, прекрасное самочувствие, да и в подлинности полученных результатов мы сомневаемся", - заявил собеседник газеты

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Российские туристы на Кубе обратились к правительству РФ и журналистам с просьбой о помощи после того, как оказались в "коронавирусном" плену, пишет "Российская газета" со ссылкой на видеообращение отдыхающих.

14 человек поместили на жесткий карантин, объявив, что их тесты на COVID-19 оказались положительными. При этом анализы у туристов взяли в туалете аэропорта, а результаты исследований не показали, сообщил руководитель туристического агентства из Москвы Сергей Иванов, оказавшийся в числе "заложников".

По его словам, россиянам дали подписать какие-то документы и дать согласие на лечение, вплоть до хирургических операций. "Мы отказались это делать! Ведь у нас никаких симптомов, прекрасное самочувствие, да и в подлинности полученных результатов мы сомневаемся", - заявил собеседник газеты.

Туристы жалуются, что находятся в изоляции в "ужасных условиях": в номерах нет воды, а питание "сухое и безвкусное". Как сообщалось в репортаже "Вестей" от 15 ноября, в номерах россиян не было дверей в туалетах и стекол на окнах. "Антисанитария там полная просто. Никто повторные мазки не берет, которые нам обещали. <...> Интернета у нас нет", - рассказали туристы.

По их словам, перед вылетом они делали тесты на коронавирус, и они были отрицательные. Туроператор уверяет, что всех отдыхающих предупреждали о подобном риске и о том, что по прилету на Кубу их попросят сделать ПЦР-тест. Обсервация не находится в зоне ответственности туроператора.

Генконсул России на Кубе Наны Мгеладзе уточнила со ссылкой на Минздрав страны, что в общей сложности коронавирус выявили у 34 россиян. В соответствии с кубинскими эпидемиологическими протоколами их перевозили в госпитали городов Санта-Клара и Сьего-де-Авила. У восьми россиян, которые прибыли на Кубу туристическим рейсом 3 ноября, последние тесты показали отрицательный результат, они ожидают выезда в свои отели.

Ввиду высокого числа случаев COVID-19 среди туристов из России министерство туризма Кубы рекомендовало отдыхающим "усилить индивидуальный эпидемиологический контроль" перед вылетом на Кубу, чтобы не заражаться до отправления. По прибытии на Кубу туристы в течение суток ограничены в передвижениях до получения результатов обязательного ПЦР-теста и не должны покидать своих гостиниц.

Туристам, имевшим контакты с заболевшими, придется провести пятидневный карантин в своем номере, после чего им нужно пройти повторный бесплатный ПЦР-тест. Если результат окажется положительным, им придется переселиться в гостиницу Sol Cayo Coco 4*для иностранцев с подтвержденным коронавирусом. Обязательный пятидневный карантин независимо от наличия или отсутствия контакта с зараженными должны проходить только иностранцы, прибывающие на регулярных рейсах в международный аэропорт Гаваны, пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).