В Германии спустя почти год задержали трех подозреваемых в крупнейшей на территории Европы краже из дрезденской сокровищницы "Зеленый свод", сообщила в Twitter полиция федеральной земли Саксония.

В спецоперации, целью которой, помимо поимки преступников, был поиск похищенного и улик, участвовали более 1600 сотрудников полиции. В нескольких районах Берлина прошли обыски в 18 объектах, включая 10 квартир, гаражи и автомобили. Все задержанные являются гражданами Германии. Прокуратура Дрездена подозревает их в краже в составе преступной группы и двух поджогах.

По данным Bild и Tagesspiegel, задержанные являются членами преступного германо-арабского клана Реммо. Еще двое объявлены в розыск.

Update zum Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe: Zwei Tatverdächtige - Clan-Mitglieder - sind auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach ihnen. Drei Clan-Mitglieder wurden in Berlin festgenommen. @Tagesspiegel pic.twitter.com/4V3JEriyCy— Alexander Fröhlich (@alx_froehlich) November 17, 2020

Дерзкая кража произошла ранним утром 25 ноября 2019 года. Преступники подожгли электрощит, который обеспечивает электричеством "Зеленый свод" и другие государственные музеи, и проникли в сокровищницу через окно, разрезав на нем решетку. А ударопрочное стекло витрины грабители смогли разбить обычным топором. Их добычей стали ювелирные изделия, несколько драгоценных пуговиц, инкрустированная бриллиантами шпага, эполет с бриллиантом "Саксонский белый", звезда польского Ордена Белого Орла и другие предметы.

Похищенные сокровища датируются 18 веком и относятся к трем гарнитурам, изготовленным для саксонских королей Августа Сильного и Августа III и состоящим в общей сложности из более чем ста отдельных деталей. СМИ писали, что сумма похищенного оценивается в 1 млрд евро, но директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерманн отметила, что назвать точную сумму ущерба невозможно, а историческая ценность похищенного существенно превышает стоимость отдельных драгоценных камней.

Через два месяца после происшествия израильская охранная фирма CGI сообщила, что ей через даркнет предлагали купить две партии бриллиантов стоимостью 9 миллионов евро в биткоинах. Среди них были звезда польского Ордена Белого орла и "Саксонский белый".

С преступниками также удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи, пишет DW. Медиакомпания передала все письма полиции.