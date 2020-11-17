Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник после трехчасового совещания с правительством объявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2

Recep Tayyip Erdoğan / YouTube В частности, в стране закрывают школы до конца семестра и вводят комендантский час по выходным с 20:00 по местному времени до 10:00. Обучение будет вестись только дистанционно

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник после трехчасового совещания с правительством объявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, сообщает газета Daily Sabah.

В частности, в стране закрывают школы до конца семестра и вводят комендантский час по выходным с 20:00 по местному времени до 10:00. Обучение будет вестись только дистанционно. Это решение принято несмотря на то, что в образовательных учреждениях не зафиксированы вспышки заболевания коронавирусом, а министерство образования до последнего времени планировало вскоре вернуться к обычному режиму работы школ. Однако на фоне общего ухудшения ситуации с распространением коронавируса эти планы поменялись.

Бары, рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и салоны красоты будут работать только с 10:00 до 20:00, передает "Интерфакс". Кинотеатры закрываются до конца года.

Также вводится комендантский час для детей и молодежи (младше 21 года) и сохраняется комендантский час для лиц пожилого возраста (65 лет и старше). Представителям этих возрастных групп разрешено покидать дом лишь в период с 10:00 до 16:00.

Все спортивные мероприятия предписано проводить без зрителей.

За время пандемии в Турции выявили 421 413 случаев заражения коронавирусом, причем 11 704 человека скончались. 3 657 человек находятся в критическом состоянии. Коечный фонд заполнен на 54,7%.

Призывая граждан соблюдать ограничения, министр здравоохранения Фахреттин Кока сказал, что уменьшение социальных контактов является наиболее важным в борьбе с вирусом.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с декабря 2019 года коронавирус унес жизни почти 1,32 миллиона человек в 191 стране и регионе. Более 54,5 миллиона человек были инфицированы, и более 35 миллионов выздоровели от этого заболевания на сегодняшний день.