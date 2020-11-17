В прошлом году "Новая газета" опубликовала видеозапись, на которой видно, как несколько мужчин из ЧВК Вагнера пытают и убивают мужчину арабской наружности, отрезают ему голову и глумятся над трупом

Новая газета / Youtube.com Несмотря на официальное обращение в правоохранительные органы и все необходимые данные, следователи не только не провели процессуальную проверку по этому факту, но и не заметили признаков преступления

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

В прошлом году "Новая газета" опубликовала видеозапись, на которой видно, как несколько мужчин из ЧВК Вагнера пытают и убивают мужчину арабской наружности, отрезают ему голову и глумятся над трупом. Несмотря на официальное обращение в правоохранительные органы и все необходимые данные, следователи не только не провели процессуальную проверку по этому факту, но и не заметили признаков преступления.

Как пишет издание, убитых было как минимум двое, но четко видны пытки и расчленение тела одного из них. Труп украшают надписью "За ВДВ!", подвешивают и сжигают, а голову отдельно подвешивают на заборе. Как отмечают журналисты, ст. 356 УК РФ предусматривает до 20 лет лагерей за жестокое обращение с пленными или гражданскими лицами, а убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью, карается различными сроками вплоть до пожизненного заключения.

Личность убитого установлена - это сириец Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута. Время его убийства - июнь 2017 года. Хотя сведений о принадлежности казненного к вооруженным группировкам нет, по данному факту до сих пор не проведены ни следствие, ни доследственная проверка.

Кроме того, "Новая газета" назвала имя одного из участников расправы: Станислав Дычко, родился в 1990 году в Ставрополье, прошел службу в полиции, а с 2016 года является бойцом группы Вагнера. По данным редакции, в Сирию Дычко вылетал совместно с другими "вагнеровцами" чартерными рейсами авиакомпании Cham Wings Airlines.

Несмотря на то, что все эти данные дают прямой повод для возбуждения уголовного дела, единственной реакцией на редакционный запрос стал ответ за подписью замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Сергея Голкина от 26 декабря 2019 года. Генерал Голкин уведомляет, что обращение по поводу убийства человека на территории Сирийской Арабской Республики "неустановленными лицами" передано в Главное следственное управление СК.

С тех пор ни один представитель СК с редакцией "Новой газеты" не связывался. "Вывод может быть только один: пытки и убийство не были сочтены достаточным основанием даже для того, чтобы проверку начать", - констатирует издание, отмечая, что при этом Следственный комитет периодически возбуждает уголовные дела по самым разным происшествиям за рубежом, в том числе в отношении российских военнослужащих.

"К тому, что ни прокуратура, ни следствие не видят нарушения закона в самом существовании незаконного вооруженного формирования, которое мы привыкли называть "ЧВК Вагнера", все уже привыкли. К тому, чтобы следствие не замечало пыток и убийств, совершенных служащими частной армии, привыкать не хочется", - заключают журналисты.