В жилом микрорайоне "Новая Боровая" под Минском, известном своими протестными настроениями и локальными акциями оппозиции, более двух суток нет водоснабжения, а во вторник пропало и отопление

MINSKNEWS / YouTube На фоне того, что устранение неполадок затянулось и конкретных сроков восстановления водоснабжения не называется, местные жители в локальных чатах высказывают мнение, что произошедшее связано с протестной позицией, которую они открыто высказывают

MINSKNEWS / YouTube

В жилом микрорайоне "Новая Боровая" под Минском, известном своими протестными настроениями и локальными акциями оппозиции, более двух суток нет водоснабжения, а во вторник пропало и отопление, сообщает обслуживающая организация "А-100 Комфорт".

Как сообщила компания в своем Telegram-канале, 15 ноября госпредприятие "Минскводоканал" проинформировало о перекрытии в районе "Новая Боровая" подачи горячего и холодного водоснабжения в связи с аварией на трубопроводе. Местные власти сообщили, что рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения: выявлены неисправности запорной арматуры, для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды.

На фоне того, что устранение неполадок затянулось и конкретных сроков восстановления водоснабжения не называется, местные жители в локальных чатах высказывают мнение, что произошедшее связано с протестной позицией, которую они открыто высказывают. Во дворах микрорайона вывешены бело-красно-белые флаги, ленты, плакаты оппозиционного содержания, по вечерам оппозиционно настроенные жители проводят локальные протестные мероприятия. Во многих окнах домов вывешены бело-красно-белые флаги. По мнению жителей, косвенно на эту взаимосвязь указывает и тот факт, что после аварии на водопроводе коммунальные службы на въезде в микрорайон установили три биотуалета, на которых краской нарисован бело-красно-белый флаг.

"Воды в районе нет уже третьи сутки. В некоторых домах воду отключили не в воскресенье, а в понедельник. С чем связано отключение, остаётся только догадываться. Я не удивлюсь, если дело в протестах: в районе можно заметить очень много "негосударственной" символики, сам по себе район считается протестным. Никаких конкретных сроков по восстановлению водо- и теплоснабжения я не слышал", - рассказал изданию "Подъем" местный житель по имени Алексей.

Неравнодушные жители соседних районов Минска в специально созданных telegram-чатах предлагают подвоз воды в "Новую Боровую", а также приглашают жителей микрорайона к себе в гости, чтобы помыться или постирать белье. Некоторые сообщают о готовности принять у себя семьи с детьми, а также бесплатно предлагают во временное пользование квартиры, в которых сейчас никто не живет.

В Минском райисполкоме Tut.byзаявили, что глава раийсполкома на больничном, его заместитель по ЖКХ и строительству на выезде, а проблему воды в Новой Боровой решает вышестоящее руководство - Миноблисполком. Между тем заместитель руководителя, курирующий вопросы ЖКХ в Миноблисполкоме также оказался на больничном, а ситуацию там так и не прокомментировали. Директор ЖКХ Минской области Василий Шашок также передал через приемную, что никаких комментариев давать не будет. А на сайте области и района вообще нет сообщений о проблемах с водой и отоплением.

"Минскводоканал" рассказал, что водоснабжение жилого района "Новая Боровая" будет восстановлено в полном объеме после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды. Сообщается, что "Минскводоканал" выполнил восстановительные работы на сетях водоснабжения и в соответствии с регламентами приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой. Сколько будет идти проверка качества воды, не сообщается.

Правозащитная организация "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) уже обратилась в ООН, назвав эту ситуацию "новым словом в репрессиях". "Это нарушение основных прав человека, и это происходит в ответ на позицию людей, которые там живут, с целью заставить их отказаться от своего слова, от свободы слова.<...> Власть использует социальные и бытовые условия для давления, что ставит под угрозу как здоровье людей, так и санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Люди лишены условий для нормальной жизни, доступа к чистой воде. Это злоупотребление, и государство не принимает мер, чтобы его остановить", - заявил в интервью "Радио Свобода" глава БХК Олег Гулак.

14 ноября неизвестные подожгли дачу члена Национальной академии наук Белоруссии, бывшего директора республиканского научно-практического центра (РНПЦ) "Кардиология" Александра Мрочека, осуждавшего насилие против участников протеста. Он также выражал сомнения в правдивости официальной статистики по смертности от коронавируса в Белоруссии и высказывал мнение, что "лишние" смерти Минздрав приписывает к категории "Болезни системы кровообращения". В конце октября Мрочек написал открытое письмо, в котором раскритиковал власти за угрозу протестующим боевым оружием и за увольнение ректоров медвузов, студенты которых выходили на протесты.

По словам академика, в ходе пожара сгорели беседка, часть дома, подвал и баня: пожарные считают, что речь идет о поджоге. На месте пожара была обнаружена приколотая к стулу скальпелем тряпичная кукла с окровавленными глазами. К ней была прикреплена записка от лица некой женщины с требованием "покаяться" и публично рассказать, "как набивал свои карманы, продавая людям "востановленные кардиостимуляторы" (орфография сохранена). В конце записки говорится, что дом - "это только начало". Мрочек назвал обвинения в продаже стимуляторов бредом и отметил, что открытых угроз до этого он не получал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК РБ по факту умышленного уничтожения либо повреждения имущества, совершенного общеопасным способом. Сын кардиолога Дмитрий Мрочек сообщил в Facebook, что "приехавшая бригада следователей после магического звонка собралась и уехала".