США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта приветствуют соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

salajean / DepositPhotos Представитель Госдепартамента отметил, что Помпео и Ле Дриан выразили обеспокоенность действиями Турции в ряде регионов, включая Восточное Средиземноморье, Ливию и Сирию

Türk Silahlı Kuvvetleri / Voice of America

США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта приветствуют соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель Госдепартамента США по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. При этом в американском дипведомстве считают, что Россия должна пояснить некоторые вопросы по этим договоренностям, включая роль Турции. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Во время встречи главы внешнеполитических ведомств США и Франции отметили приглашение российской стороной сопредседателей Минской группы в Москву для внесения больше ясности по карабахскому соглашению. "Министр иностранных дел [Франции] Ле Дриан отметил, что он разговаривал с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым, который признал, что они пытались принять меры, чтобы остановить то, что на самом деле было чрезвычайной гуманитарной ситуацией, но есть еще вопросы, которые нужно обсудить по этому поводу", - уточнил американский дипломат.

Представитель Госдепартамента отметил, что Помпео и Ле Дриан выразили обеспокоенность действиями Турции в ряде регионов, включая Восточное Средиземноморье, Ливию и Сирию. "Сейчас между США и Турцией очень много проблем и точек напряжения", - сказал он.

В интервью, опубликованном в понедельник на сайте газеты Le Figaro, Помпео заявил, что Минская группа должна послужить рамками для действий по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. При этом он особо отметил, что США "обеспокоены ростом военного потенциала Турции".

В Госдепартаменте также сообщили, что Эрдоган и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не нашли времени, чтобы встретиться с Помпео, когда тот находился с официальным визитом в Турецкой Республике. По мнению представителя американского дипведомства, турецкий лидер и министр иностранных дел "хотели этой встречи". "В конце концов, это не удалось. Этого не произошло, потому что график президента Эрдогана изменился, он перестал соответствовать параметрам, которые мы с самого начала разработали для визита госсекретаря", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

После подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, помимо названных в соглашении российских военных-миротворцев, в наведении порядка в регионе будут участвовать военные из Турции. При этом об участии турецких военных и Турции в целом в документе не говорится, на что обратили внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян также сказала, что заявление президента Азербайджана об участии турецких военнослужащих в развертывании миротворческой миссии в Нагорном Карабахе не соответствует действительности.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция все же будет участвовать в миротворческом процессе: как сообщил Sputnik Азербайджан, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня в Карабахе и выразили уверенность, что центр будет способствовать обеспечению прочного мира в регионе.

На следующий день стало известно, что по итогам переговоров министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара подписан меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные будут действовать в Карабахе с целью наблюдения и мониторинга договоренностей на том же основании, что и российские. По его словам, переговоры по Карабаху ведутся на уровне глав МИД Турции и РФ. Президент сообщил о скором прибытии в Турцию делегации РФ по Карабаху для продолжения переговоров.

Эрдоган отметил, что Турция "внесла посильный вклад в укрепление Азербайджана, в том числе в вопросе прекращения армянской оккупации". Глава турецкого государства поблагодарил военных советников, сотрудников спецслужб и дипломатов Турции, причастных к "исторической победе Азербайджана".